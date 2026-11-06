Resmi Cerai dari Raisya Bawazier, Muhammad Zidan Harus Berikan Nafkah Rp120 Juta

JawaPos.com - Rumah tangga aktris Raisya Bawazier dan Muhammad Zidan resmi berakhir setelah Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Zidan. Dalam putusan, Zidan diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada Raisya Bawazier dengan total mencapai Rp120 juta.

Kabar putusan perceraian tersebut dibenarkan oleh Didi Lestarion selaku kuasa hukum Muhammad Zidan. Dia mengatakan majelis hakim telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan kliennya.

"Iya betul. Sudah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang inti dari amar putusannya adalah mengabulkan permohonan cerai talak antara pemohon dengan termohon," kata Didi Lestarion saat dikonfirmasi.

Selain mengabulkan permohonan perceraian, majelis hakim juga menetapkan kewajiban Zidan untuk memenuhi hak finansial Raisya setelah berakhirnya pernikahan mereka.

Didi menjelaskan, berdasarkan amar putusan, kliennya diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan. Besaran nafkah yang ditetapkan mencapai Rp20 juta setiap bulannya.

"Majelis hakim memerintahkan kepada pemohon dalam hal ini adalah klien kami, Muhammad Zidan, untuk membayar atau memberikan nafkah iddah selama 3 bulan, Rp20 juta x 3 bulan, berarti sekitar Rp60 juta," ungkapnya.

Bukan hanya nafkah iddah, Zidan juga diwajibkan untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Raisya Bawazier sebesar Rp60 juta.

Dengan demikian, total kewajiban finansial yang harus dipenuhi Zidan kepada Raisya mencapai Rp120 juta. Jumlah tersebut merupakan akumulasi nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan.