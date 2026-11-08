Ini Kronologi Meninggalnya Ayah Fitri Carlina

JawaPos.com - Nini Carlina dan Fitri Carlina berduka setelah sang ayahanda, Tasrun Hadinoto, meninggal dunia pada Sabtu, 7 November 2026 sekitar pukul 14.15 WIB di RS Mitra Keluarga Cibubur.
Sebelum mengembuskan napas terakhir, almarhum sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat infeksi paru-paru dan permasalahan pada bagian jantungnya.
Kepergian Tasrun meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga. Terlebih, kondisi kesehatannya sempat menunjukkan perkembangan positif setelah mendapatkan penanganan medis. Bahkan, pada hari terakhirnya, almarhum masih sempat berinteraksi dan berbincang dengan anggota keluarga.
Nini Carlina mengungkapkan, kondisi kesehatan ayahnya memang mengalami penurunan sejak dua tahun belakangan. Tasrun memiliki riwayat penyakit jantung dan pernah menjalani pemasangan ring. Setelah tindakan medis tersebut, ia beberapa kali mengalami infeksi paru-paru.
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"Memang dua tahun belakangan ini sejak bapak pasang ring, beberapa kali terdiagnosa mengalami infeksi paru-paru," kata Nini Carlina saat ditemui di bilangan Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).
Kondisi Tasrun sempat membaik berkat penanganan tim dokter yang dipimpin oleh menantunya, dr. H. Hendra Marki. Namun sayangnya kondisi kesehatannya kembali menurun setelah menghadiri acara tasyakuran peresmian masjid dan rumah Alquran di Banyuwangi.
Masjid dan rumah Alquran tersebut merupakan hadiah dari anak-anaknya. Tasrun begitu antusias menyambut fasilitas ibadah tersebut. Bahkan, selama berada di Banyuwangi, ia hampir setiap hari datang ke masjid ikut membersihkan lingkungan sekitar.
Nini Carlina menduga aktivitas di Banyuwangi membuat ayahnya jadi kelelahan. Kondisinya mulai menurun ketika dalam perjalanan pulang dari Surabaya menuju Jakarta.
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