Tasrun Hadinoto Meninggal, Fitri Carlina Terbang ke Tanah Air dari Arab Saudi

Tasrun Hadinoto, ayahanda penyanyi dangdut Fitri Carlina meninggal di usia 84 tahun. (Instagram: fitricarlina)
JawaPos.com - Penyanyi dangdut Fitri Carlina tengah berduka setelah sang ayahanda, Tasrun Hadinoto, meninggal dunia pada Sabtu (7/11). Kabar duka tersebut disampaikan Fitri melalui unggahan akun Instagram pribadinya.
Dalam unggahannya, Fitri Carlina mengabarkan bahwa ayahnya mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Dia juga menyampaikan permohonan doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
"Innalillahi wa innailaihi Rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah dengan tenang Ayahanda kami Tercinta Bapak H. TASRUN HADINOTO Bin ASIR di RS Mitra Keluarga Cibubur. Mohon kelapangan doa yang tulus untuk Almarhum. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'aafihi wa'fu'anhu," tulis Fitri Carlina.
Dia turut membagikan sejumlah momen ketika sang ayahanda menjalani perawatan di rumah sakit. Kepergian Tasrun meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, terlebih Fitri masih berharap ayahnya bisa kembali sehat.
Meski demikian, pelantun lagu ABG Tua berusaha mengikhlaskan kepergian sang ayah. Dia meyakini bahwa kini Tasrun tidak lagi merasakan sakit setelah berjuang menghadapi kondisi kesehatannya.
"Ya Allah, mohon jaga Bapak di sana. Bapak sudah nggak sakit lagi. Bapak dan kami sudah berjuang agar Bapak sehat kembali, tapi engkau lebih sayang Bapak ya Allah," ungkapnya.
Kabar meninggalnya sang ayah membuat Fitri Carlina segera bersiap pulang ke Indonesia. Penyanyi yang saat ini menetap di Jeddah, Arab Saudi, bersama sang suami langsung melakukan perjalanan menuju Jakarta.
Fitri Carlina diketahui berangkat pada Sabtu (7/11) sore waktu Jeddah. Dia berharap bisa segera tiba di Tanah Air untuk melihat sekaligus memberikan penghormatan terakhir kepada sang ayahanda.
Fitri Carlina menyampaikan pesan haru kepada almarhum sebelum memulai perjalanan pulang. "Bapak Tunggu Fitri ya Pak," tulisnya.
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