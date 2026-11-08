Fitri Carlina Panik Terima Kabar Ayahnya Kritis Saat Berada di Tanah Suci

JawaPos.com - Kepergian sang ayahanda, Tasrun Hadinoto, untuk selamanya menjadi pukulan sangat berat bagi penyanyi dangdut Fitri Carlina. Terlebih, pelantun lagu ABG Tua itu tidak berada di Indonesia ketika kondisi kesehatan ayahnya mendadak memburuk hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Fitri Carlina harus menerima kabar duka tersebut saat berada di Jeddah, Arab Saudi. Momen yang seharusnya ia jalani dengan khusyuk untuk beribadah justru berubah menjadi pengalaman yang sulit untuk dia lupakan.

Fitri Carlina mengungkapkan, kabar pertama mengenai kondisi kritis sang ayahanda diterimanya ketika berada di Masjid Qisas, Jeddah. Saat itu, berbarengan dengan iqamah waktu sholat Jumat menjadi penanda bahwa waktu ibadah akan segera dimulai.

Namun, sebelum menunaikan sholat, sang kakak, Wiwi, menghubunginya dan menyampaikan bahwa ayah mereka harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat (IGD).

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"Di situ aku sudah panik dan bilang, 'nanti kabarin ya, aku sholat dulu.' Feeling aku sudah nggak enak sebenarnya," cerita Fitri Carlina.

Sejak menerima kabar tersebut, perasaan Fitri mulai panik atau tidak tenang. Apalagi, ia mendapat informasi tekanan nadi sang ayah sudah turun drastis hingga berada di angka 30.

Kendati demikian, Fitri Carlina masih berusaha mempertahankan harapan. Ia tahu betul sang ayahanda telah berkali-kali melewati masa sulit dalam hidupnya.

Harapan Fitri Carlina untuk melihat sang ayahanda kembali pulih perlahan pupus setelah kondisi kesehatannya terus mengalami penurunan.