Fitri Carlina Panik Terima Kabar Ayahnya Kritis Saat Berada di Tanah Suci

Keluarga Fitri Carlina di pemakaman sang ayahanda. (Instagram: fitricarlina)
JawaPos.com - Kepergian sang ayahanda, Tasrun Hadinoto, untuk selamanya menjadi pukulan sangat berat bagi penyanyi dangdut Fitri Carlina. Terlebih, pelantun lagu ABG Tua itu tidak berada di Indonesia ketika kondisi kesehatan ayahnya mendadak memburuk hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Fitri Carlina harus menerima kabar duka tersebut saat berada di Jeddah, Arab Saudi. Momen yang seharusnya ia jalani dengan khusyuk untuk beribadah justru berubah menjadi pengalaman yang sulit untuk dia lupakan.
Fitri Carlina mengungkapkan, kabar pertama mengenai kondisi kritis sang ayahanda diterimanya ketika berada di Masjid Qisas, Jeddah. Saat itu, berbarengan dengan iqamah waktu sholat Jumat menjadi penanda bahwa waktu ibadah akan segera dimulai.
Namun, sebelum menunaikan sholat, sang kakak, Wiwi, menghubunginya dan menyampaikan bahwa ayah mereka harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat (IGD).
"Di situ aku sudah panik dan bilang, 'nanti kabarin ya, aku sholat dulu.' Feeling aku sudah nggak enak sebenarnya," cerita Fitri Carlina.
Sejak menerima kabar tersebut, perasaan Fitri mulai panik atau tidak tenang. Apalagi, ia mendapat informasi tekanan nadi sang ayah sudah turun drastis hingga berada di angka 30.
Kendati demikian, Fitri Carlina masih berusaha mempertahankan harapan. Ia tahu betul sang ayahanda telah berkali-kali melewati masa sulit dalam hidupnya.
Harapan Fitri Carlina untuk melihat sang ayahanda kembali pulih perlahan pupus setelah kondisi kesehatannya terus mengalami penurunan.
Pada malam harinya, keluarga di Indonesia kembali memberi kabar bahwa tim medis meminta persetujuan untuk memasang ventilator guna membantu pernapasan ayahnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022