Rayakan Anniversary ke-10, Seluruh Unit NCT Adu Kekompakan di NCT Athletics Championships

NCT (x @nctsmtown)

JawaPos.com - NCT hadirkan hiburan spesial untuk merayakan ulang tahun ke-10 dengan mempertemukan seluruh unit dalam acara olahraga mereka sendiri.

Menurut laporan Soompi, anggota NCT 127, NCT DREAM, WayV, dan NCT WISH berkumpul dalam konten berjudul NCT Athletics Championships.

Acara ini menghadirkan suasana kompetisi yang mengingatkan penggemar pada program populer MBC, Idol Star Athletics Championships (ISAC).

ISAC dikenal sebagai acara varietas yang mempertemukan para idol K-pop dalam berbagai pertandingan olahraga sejak pertama kali diluncurkan pada 2010.

Namun, edisi yang biasanya hadir saat perayaan Chuseok tahun ini tidak digelar karena waktunya bertepatan dengan Asian Games.

NCT pun menghadirkan alternatif tersendiri melalui kompetisi khusus yang menjadi bagian dari perayaan satu dekade perjalanan grup tersebut.

Dalam NCT Athletics Championships, para anggota dibagi menjadi dua tim, yakni Tim Putih dan Tim Merah Muda. Tim Putih dipimpin oleh Ryo dari NCT WISH, sedangkan Tim Merah Muda dipimpin oleh Sakuya.

Pembagian tim ini mempertemukan anggota dari unit berbeda sehingga penggemar dapat menyaksikan interaksi yang jarang terlihat dalam kegiatan rutin masing-masing grup.

Berbagai permainan disiapkan untuk menguji kekompakan dan ketangkasan para anggota. Mereka beradu kemampuan dalam tarik tambang, permainan kejar ekor, dodgeball, hingga lomba estafet khusus.

Persaingan antartim menghadirkan kesempatan bagi para anggota untuk menunjukkan sisi kompetitif sekaligus kemampuan mereka menghibur penonton di luar panggung musik.

Meski masuk dalam daftar Tim Merah Muda, Yuta dari NCT 127 tidak dapat mengikuti pertandingan karena mengalami cedera.

Ketidakhadirannya di arena pertandingan menjadi salah satu hal yang diperhatikan penggemar, sementara anggota lainnya tetap melanjutkan berbagai tantangan yang telah disiapkan dalam acara tersebut.

NCT Athletics Championships menjadi bagian dari rangkaian proyek perayaan 10 tahun NCT sejak debut pada 2016.