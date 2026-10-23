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Leni Setya Wati
Jumat, 23 Oktober 2026 | 19.57 WIB

NCT WISH Cetak Prestasi Baru, Mini Album “I SPY” Dominasi Chart Korea dan Global

nct wish./allkpop.com - Image

nct wish./allkpop.com

JawaPos.com - NCT WISH mencatatkan pencapaian membanggakan lewat mini album keempat mereka, I SPY.

Grup beranggotakan enam orang ini berhasil menduduki posisi pertama di Circle Chart untuk kategori Album Chart dan Retail Album Chart.

Mereka juga meraih peringkat teratas pada Global K-chart untuk periode mingguan 12–18 Oktober 2026, memperlihatkan sambutan positif terhadap rilisan terbaru mereka.

Menurut laporan allkpop, keberhasilan tersebut menambah daftar prestasi NCT WISH sejak merilis I SPY pada 12 Oktober.

Album ini langsung menarik perhatian pasar musik Korea dan internasional, sekaligus memperkuat posisi grup sebagai salah satu nama yang patut diperhitungkan dalam persaingan K-pop tahun ini.

Prestasi tersebut sejalan dengan angka penjualan album yang mengesankan. Berdasarkan data Hanteo Chart untuk periode 12–18 Oktober, I SPY terjual sebanyak 1.559.051 kopi dalam sepekan dan mencatat indeks album sebesar 1.634.827,90 poin.

NCT WISH juga memuncaki World Chart Hanteo dengan World Index 12.506,32 poin pada periode yang sama.

Sebelumnya, I SPY telah terjual lebih dari 1,2 juta kopi hanya dalam sehari setelah dirilis. Pencapaian ini menjadikan album tersebut sebagai rilisan keempat NCT WISH yang meraih status million-seller, menyusul mini album poppop, mini album COLOR, dan album penuh pertama mereka, Ode to Love.

Mini album I SPY berisi enam lagu, termasuk lagu utama dengan judul yang sama. Kelima lagu lainnya adalah “We Own This Street”, “UPGRADE”, “Super Major”, “Hubble Time”, dan “Like A Dream”.

Beragam lagu tersebut memperlihatkan sisi musikal NCT WISH yang terus berkembang, sekaligus memberikan pilihan warna musik bagi para pendengar.

Editor: Hanny Suwindari
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