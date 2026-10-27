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Penulis: Banu Adikara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.22 WIB

Lakoni Tur Perdana Sebagai Solois di Amerika Serikat, Simak Fase Perjalanan Karir Ten NCT

TEN. /Soompi - Image

TEN. /Soompi

JawaPos.com — Nama Ten kini tidak hanya melekat pada megagrup K-Pop, NCT dan WayV. Memasuki fase baru dalam kariernya, penyanyi dan penari bernama asli Chittaphon Leechaiyapornkul ini dengan berani melangkah solo secara mandiri setelah kontraknya bersama SM Entertainment berakhir di April 2026.

Bergerak di bawah payung agensi kreatifnya sendiri, illimnt, Ten tetap membuktikan komitmen totalnya pada grup yang membesarkan namanya, sambil terus memanjakan penggemar global lewat rilisan solo yang segar dan aksi panggung yang makin matang.

Tanggal 17 Oktober 2026 lalu, Ten mulai melakoni tur solo perdananya di Amerika Serikat. Tur ini rencananya berjalan sampai 10 November mendatang.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa fase penting dalam perjalanan karir Ten yang dirangkum secara singkat:

1.⁠ ⁠Debut di SM Entertainment

Ten resmi mengawali kariernya di industri K-Pop pada April 2016 sebagai salah satu anggota pertama unit rotasi NCT U.

Lewat lagu debut "The 7th Sense", ia langsung mencuri perhatian publik berkat kemampuan menarinya yang di atas rata-rata. Di tahun yang sama, namanya makin melejit setelah berkompetisi di program Hit The Stage, di mana ia disejajarkan dengan para penari terbaik industri.

Melihat potensinya yang besar, SM Entertainment kemudian memberi Ten ruang untuk merilis lagu solo pertamanya lewat proyek SM Station, seperti "Dream In A Dream" (2017) dan "New Heroes" (2018), yang memamerkan estetika artistik uniknya.

2.⁠ ⁠WayV & SuperM

Karier Ten semakin ekspansif ketika ia ditunjuk sebagai pilar utama untuk WayV pada tahun 2019, unit NCT yang berbasis di Tiongkok.

Di grup ini, Ten memegang peran ganda yang krusial sebagai main dancer sekaligus main vocalist. Tidak butuh waktu lama bagi SM Entertainment untuk menyadari daya tarik globalnya; pada tahun yang sama, Ten dipilih bergabung dalam supergroup SuperM bersama para seniornya dari SHINee dan EXO.

Bersama SuperM, Ten berhasil menembus pasar barat hingga berhasil memuncaki tangga lagu Billboard 200 di Amerika Serikat melalui album debut mereka.

Editor: Banu Adikara
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