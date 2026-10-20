Lisa BLACKPINK dan Aktor Thailand Kembali Dirumorkan Pacaran

JawaPos.com - Rumor kedekatan Lisa BLACKPINK dengan aktor Thailand Blue Pongtiwat kembali menjadi perbincangan. Keduanya dikabarkan terlihat menghabiskan waktu bersama di Bangkok, Thailand, pada Minggu, 19 Oktober 2026.

Kemunculan Lisa dan Blue di kawasan Jalan Song Wat menarik perhatian setelah foto-foto mereka beredar di media sosial. Dalam sejumlah foto tersebut, keduanya tampak berjalan berdampingan di tengah suasana jalanan Bangkok.

Lisa terlihat mengenakan kaus, celana jeans, dan topi, sedangkan Blue tampil santai dengan celana pendek, kemeja, serta kacamata. Keduanya terlihat menikmati aktivitas di luar ruangan tanpa menunjukkan kemesraan secara terbuka.

Lisa juga tampak membawa minuman sambil berbicara melalui telepon genggamnya. Meski berjalan di area yang sama, foto-foto tersebut tidak memperlihatkan interaksi romantis yang dapat memastikan hubungan mereka.

Kendati demikian, pertemuan terbaru itu kembali memunculkan spekulasi mengenai hubungan Lisa dan Blue. Apalagi, keduanya sebelumnya beberapa kali dilaporkan terlihat bersama dalam berbagai kesempatan.

Blue Pongtiwat Dikabarkan Makan Bersama Keluarga Lisa Perhatian terhadap kedekatan Lisa dan Blue semakin meningkat setelah keduanya dikabarkan makan bersama di sebuah restoran di Bangkok pada 15 Oktober 2026.

Menurut pemberitaan media lokal Thailand sebagaimana dilansir dari Allkpop, ibunda Lisa disebut turut hadir dalam pertemuan tersebut. Informasi ini kemudian menjadi bahan perbincangan di kalangan penggemar yang mengikuti perkembangan rumor keduanya.

Spekulasi mengenai hubungan mereka sebenarnya sudah muncul sejak Agustus 2026. Lisa dan Blue disebut beberapa kali terlihat menghabiskan waktu bersama, termasuk di Hong Kong dan Jepang.