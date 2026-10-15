Anang Hermansyah Ungkap Perubahan Azriel yang Akan Menikah dengan Sarah Menzel

JawaPos.com - Anang Hermansyah melihat ada perubahan positif dalam diri putranya, Azriel Hermansyah, menjelang pernikahannya dengan Sarah Menzel. Selain mulai sibuk mempersiapkan sendiri hari bahagia, Azriel disebut semakin menunjukkan rasa tanggung jawab dan kemandirian, termasuk dalam hal mengurus bisnis baru bersama calon istrinya.

Anang mengaku tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan pernikahan putranya. Menurut dia, Azriel lebih tepat menjelaskan sendiri berbagai detail persiapan, termasuk mengenai tanggal pernikahan yang hingga kini belum diungkapkan secara terbuka ke publik.

"Itu urusan Jiel (Azriel, red), nanti tanya saja sama orangnya," kelit Anang Hermansyah saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Meski memilih menyerahkan kepada Azriel, Anang membenarkan bahwa persiapan pernikahan sang putra turut melibatkan komunikasi antarkeluarga. Keluarga Azriel dan Sarah disebut menjalin komunikasi intensif terkait semua persiapan pernikahan.

Anang tidak ikut campur secara langsung mengenai persiapan pernikahan Azriel. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ashanty, Krisdayanti, dan juga ibunda Sarah Menzel.

Kabar yang beredar, pernikahan Azriel-Sarah akan digelar di Bali. Namun sayangnya, Anang belum bersedia memastikan detail rencana itu dan meminta Azriel yang memberikan penjelasan secara langsung ke publik.

"Biar nanti Azriel yang jawab. Dia lagi ribet bolak-balik Jakarta-Bali, Jakarta-Bali terus," ujarnya.

Anang Titip Pesan soal Sholat ke Azriel Di tengah kesibukan mempersiapkan pernikahan, Anang mengaku menyampaikan pesan penting kepada Azriel. Dia meminta sang putra menjaga ibadah sholat 5 waktu sebagai hal yang utama dalam menjalani kehidupan, termasuk ketika kelak membangun rumah tangga.