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Abdul Rahman
Rabu, 14 Oktober 2026 | 01.33 WIB

Ruben Onsu Minta Maaf Polemik dengan Sarwendah Kembali Memanas

Ruben Onsu belum ditahan oleh pihak kepolisian karena dianggap tak menghambat penyidikan. (Istimewa) - Image

Ruben Onsu belum ditahan oleh pihak kepolisian karena dianggap tak menghambat penyidikan. (Istimewa)

JawaPos.com - Ruben Onsu menyampaikam permohonan maaf kepada para pengikutnya di media sosial terkait polemik dengan mantan istrinya, Sarwendah, kembali memanas beberapa waktu belakangan. 

"Minta maaf sama semua followersku atas postingan penjelasan ini. Dengan segala kerendahan hati saya sebagai manusia yang masih punya banyak kekurangan, sadar akan keributan yang terjadi sangatlah tidak nyaman," ungkap Ruben Onsu di akun media sosialnya.

Di tengah konflik yang menjadi sorotan publik, Ruben mengaku kondisi mentalnya terdampak akibat hinaan dan komentar menyakitkan yang diterimanya.

Ruben mengungkapkan persoalan yang dihadapinya belakangan ini terasa melelahkan. Ia mengaku sempat memilih diam dan menahan ego agar konflik tidak semakin meluas. Namun, berbagai informasi dan tuduhan yang beredar membuatnya merasa perlu memberikan penjelasan ke publik.

Ruben Onsu berharap masyarakat tidak hanya mendengarkan satu pihak dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, setiap orang perlu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan sebelum publik menarik kesimpulan.

Dengan rendah hati, Ruben mengakui dirinya bukan manusia yang sempurna. Ia menyadari masih memiliki banyak kekurangan dan perlu terus belajar dari setiap persoalan yang dialaminya.

Ruben Onsu Mengaku Terpuruk akibat Hinaan

Ruben secara terbuka menceritakan dampak perkataan menyakitkan yang diterimanya selama polemik berlangsung. Ia menyebut hinaan yang disampaikan melalui siaran langsung menjadi salah satu hal berat yang harus dihadapinya.

Bahkan, Ruben Onsu mengaku ucapan tersebut masih membekas dalam pikirannya hingga terkadang membuatnya merasa terpuruk dan kehilangan rasa percaya diri.

"Ada kata-kata menyakitkan yang sulit saya lupakan, hingga terkadang membuat saya merasa terpuruk dan kehilangan rasa percaya diri," aku Ruben.

Editor: Abdul Rahman
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