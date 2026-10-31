Drama Happy Anding Bagikan Gambar, Lee Yi Dam Terhibur dengan Trio Komedian Kang Hoon

Pemeran Happy Anding. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Potongan gambar baru drama Korea Happy Anding telah dibagikan menjelang penayangan perdananya
Dilansir dari Soompi, Sabtu (31/10), gambar itu menampilkan pertemuan pertama antara trio komedian Asura dengan Go Eun Young (Lee Yi Dam).
Lalu ada anggota Asura yaitu Kang Tae Gu (Kang Hoon), Kim Nam Il (Cho Hyun Chul), dan Han Jun Seo (Kim Jung Jin) berkumpul di kafe tempat Go Eun Young bekerja untuk mendiskusikan ide.
Menjadi menarik, Happy Anding menceritakan tiga komedian yang telah berjuang selama 10 tahun untuk meraih popularitas.
Terlihat di suatu gambar, Go Eun Young sama sekali tidak terpengaruh oleh penampilan spontan Kang Tae Gu, sementara Kang Tae Gu terlihat salah tingkah dan Kim Nam Il justru tertawa.
Telah 10 tahun terakhir berjuang untuk dikenal, Asura tetap mempertahankan semangat mereka untuk membuat orang lain tertawa.
Pertemuan pertama yang canggung namun jenaka dengan Go Eun Young, sosok yang jarang menunjukkan perasaan aslinya
Namun, Go Eun Young menyimpan rahasia yang mengejutkan: ia sebenarnya adalah penggemar nomor satu Asura.
Saat menyaksikan trio tersebut tampil di atas panggung, ia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya, tonton drama ini pada 11 November pukul 22.50 KST.
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Jawa Pos
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