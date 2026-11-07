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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 04.31 WIB

Bukan Sambutan Hangat! Kang Hoon Jadi Sasaran Godaan Member Running Man

Kang Hoon Jadi Bintang Tamu di Running Man (x @heynoona_id) - Image

Kang Hoon Jadi Bintang Tamu di Running Man (x @heynoona_id)

JawaPos.com - Kang Hoon sapa penonton melalui variety show populer, Running Man. Setelah sekitar empat bulan tidak tampil, ia hadir sebagai bintang tamu dalam episode terbaru yang tayang pada 8 November 2026.

Namun, kepulangannya ke acara tersebut tidak langsung disambut dengan pujian. Para member justru memberikan sorakan ejekan yang membuat suasana syuting semakin meriah.

Mengutip laporan allkpop, Kang Hoon kembali ke Running Man untuk mempromosikan drama terbaru tvN berjudul Hot Goodbye. Dalam kesempatan tersebut, ia juga tampil bersama aktris Lee E-dam.

Kehadiran keduanya menjadi daya tarik tersendiri karena Lee E-dam akan menjalani pengalaman pertamanya sebagai bintang tamu dalam program variety tersebut.

Kedatangan Kang Hoon langsung memancing komentar jahil dari para anggota. Mereka menggoda sang aktor karena dianggap sering memanfaatkan Running Man sebagai tempat untuk mempromosikan proyek aktingnya.

Bahkan, ia disambut dengan sindiran bahwa dirinya selalu datang ketika membutuhkan bantuan acara tersebut. Kang Hoon pun tidak tinggal diam dan berusaha membantah tudingan itu dengan jawaban-jawaban spontan.

Lee E-dam juga mencuri perhatian melalui pengakuannya sebagai penonton setia Running Man sejak kecil. Ia bahkan menyebut Ji Suk Jin sebagai salah satu anggota yang paling disukainya.

Pengakuan tersebut membuat Ji Suk Jin terlihat senang hingga mengajaknya berjabat tangan. Namun, suasana berubah menjadi lucu ketika sang komedian justru tidak mengingat nama Lee E-dam.

Kehadiran Kang Hoon kembali menghadirkan dinamika akrab antara dirinya dan para anggota Running Man.

Meski menjadi sasaran godaan, interaksi mereka memperlihatkan kedekatan yang sudah terbangun dari penampilan sebelumnya.

Editor: Hanny Suwindari
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