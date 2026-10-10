Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17.52 WIB

Usai Tur Global, JAY B GOT7 Kembali dengan Single Chptr. 1 

JAY B (x @kchartsmaster) - Image

JAY B (x @kchartsmaster)


JawaPos.com – JAY B GOT7 kembali menyapa penggemar dengan karya solo terbaru. Kali ini, ia akan membuka seri single baru berjudul Chptr. 1 yang rilis pada 27 Oktober 2026. Rilisan tersebut menjadi langkah baru bagi JAY B setelah sebelumnya aktif melalui format mini album dan EP.

Menurut laporan allkpop, agensi 528Hz telah mengungkap jadwal promosi untuk Chptr. 1. Single ini disebut akan mengambil arah berbeda dari album penuh maupun EP, sekaligus menjadi bab pertama dari sebuah seri yang berlanjut layaknya epilog. Dua lagu akan mengisi rilisan tersebut, yakni “Honeydew” dan “Sweetie”.

Rangkaian promosi Chptr. 1 akan dimulai dengan pembukaan pre-order pada 6 Oktober. Selanjutnya, foto konsep akan dirilis secara bertahap pada 13, 15, dan 17 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan mood film pada 20 Oktober. Teaser video musik akan hadir pada 23 dan 26 Oktober sebelum single resmi dirilis pada 27 Oktober.

Karya baru ini hadir sekitar empat bulan setelah JAY B merilis mini album ketiganya, TR.EE, pada Juni lalu. Album tersebut mengusung “Layback” sebagai lagu utama.

Setelah menyelesaikan promosi TR.EE, JAY B juga sukses menuntaskan tur global tape: roots yang mencakup 11 kota di Asia dan Amerika Serikat.

Aktivitas JAY B juga belum berhenti setelah perilisan Chptr. 1. Pada 14 dan 15 November mendatang, ia dijadwalkan tampil dalam 2026 KPop Masterz SPECIAL LIVE IN BANGKOK* di ThunderDome Stadium, Thailand.

Bersama sesama member GOT7, BamBam dan Mark, JAY B akan menghadirkan panggung solo sekaligus special stage GOT7. Tiket pertunjukan 14 November bahkan telah terjual habis dan pertunjukan tambahan pada 15 November diumumkan karena tingginya antusiasme penggemar.

Dengan format baru dan dua lagu yang menawarkan warna berbeda, Chptr. 1 menjadi pembuka menarik untuk perjalanan musik JAY B berikutnya.

Setelah memperlihatkan perkembangan musikal melalui album dan tur solonya, member GOT7 tersebut kini bersiap memperluas dunianya melalui seri single yang akan berlanjut ke bab-bab berikutnya.

 
 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tiket Sold Out, Konser JAY B, Mark, dan BamBam "GOT7" di Bangkok Resmi Ditambah - Image
Entertainment

Tiket Sold Out, Konser JAY B, Mark, dan BamBam "GOT7" di Bangkok Resmi Ditambah

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.19 WIB

Youngjae GOT7 Akhirnya Terima Seluruh Honor Musikal Dream High 2 - Image
Entertainment

Youngjae GOT7 Akhirnya Terima Seluruh Honor Musikal Dream High 2

Kamis, 6 Agustus 2026 | 17.32 WIB

Youngjae GOT7 Kembali Desak Produser Dream High 2 Lunasi Honor yang Belum Dibayar - Image
Entertainment

Youngjae GOT7 Kembali Desak Produser Dream High 2 Lunasi Honor yang Belum Dibayar

Kamis, 23 Juli 2026 | 10.05 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore