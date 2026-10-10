Usai Tur Global, JAY B GOT7 Kembali dengan Single Chptr. 1 

JAY B (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – JAY B GOT7 kembali menyapa penggemar dengan karya solo terbaru. Kali ini, ia akan membuka seri single baru berjudul Chptr. 1 yang rilis pada 27 Oktober 2026. Rilisan tersebut menjadi langkah baru bagi JAY B setelah sebelumnya aktif melalui format mini album dan EP.
Menurut laporan allkpop, agensi 528Hz telah mengungkap jadwal promosi untuk Chptr. 1. Single ini disebut akan mengambil arah berbeda dari album penuh maupun EP, sekaligus menjadi bab pertama dari sebuah seri yang berlanjut layaknya epilog. Dua lagu akan mengisi rilisan tersebut, yakni “Honeydew” dan “Sweetie”.
Rangkaian promosi Chptr. 1 akan dimulai dengan pembukaan pre-order pada 6 Oktober. Selanjutnya, foto konsep akan dirilis secara bertahap pada 13, 15, dan 17 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan mood film pada 20 Oktober. Teaser video musik akan hadir pada 23 dan 26 Oktober sebelum single resmi dirilis pada 27 Oktober.
Karya baru ini hadir sekitar empat bulan setelah JAY B merilis mini album ketiganya, TR.EE, pada Juni lalu. Album tersebut mengusung “Layback” sebagai lagu utama.
Setelah menyelesaikan promosi TR.EE, JAY B juga sukses menuntaskan tur global tape: roots yang mencakup 11 kota di Asia dan Amerika Serikat.
Aktivitas JAY B juga belum berhenti setelah perilisan Chptr. 1. Pada 14 dan 15 November mendatang, ia dijadwalkan tampil dalam 2026 KPop Masterz SPECIAL LIVE IN BANGKOK* di ThunderDome Stadium, Thailand.
Bersama sesama member GOT7, BamBam dan Mark, JAY B akan menghadirkan panggung solo sekaligus special stage GOT7. Tiket pertunjukan 14 November bahkan telah terjual habis dan pertunjukan tambahan pada 15 November diumumkan karena tingginya antusiasme penggemar.
Dengan format baru dan dua lagu yang menawarkan warna berbeda, Chptr. 1 menjadi pembuka menarik untuk perjalanan musik JAY B berikutnya.
Setelah memperlihatkan perkembangan musikal melalui album dan tur solonya, member GOT7 tersebut kini bersiap memperluas dunianya melalui seri single yang akan berlanjut ke bab-bab berikutnya.
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Jawa Pos
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