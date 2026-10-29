Disukai Penggemar, NOT BY THE MOON Milik GOT7 Raih 100 Juta Penayangan

JawaPos.com - Memiliki karir gemilang, boygrup Korea GOT7 baru saja membuat video musiknya NOT BY THE MOON meraih 100 juta penayangan di YouTube.

Dikutip dari Soompi, Rabu (28/10), nampaknya lagu yang dirilis 2020 lalu itu telah memikat penikmat musik Korea

Tepatnya pada tanggal 26 Oktober, video musik GOT7 untuk lagu "NOT BY THE MOON" telah melampaui 100 juta penayangan di YouTube.

Dengan prestasi itu, menjadikannya video musik ke-10 mereka yang mencapai tonggak pencapaian tersebut, menyusul Just Right, If You Do, Never Ever, A, Lullaby.

Ada juga karya lain yang meraih 100 juta penayangan seperti Hard Carry, You Calling My Name, Girls Girls Girls, dan You Are.

Memikat perhatian, GOT7 pertama kali merilis video musik NOT BY THE MOON pada 20 April 2020 pukul 6 sore KST.

Disukai penggemar, mereka membutuhkan waktu lebih dari enam tahun, enam bulan, dan lima hari untuk mencapai angka 100 juta penayangan tersebut.

Grup yang dibentuk oleh JYP Entertainment ini memiliki tujuh anggota berbakat yaitu Jay B, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam, dan Yugyeom.

Mereka diketahui memulai debutnya pada bulan Januari 2014 dengan merilis EP pertama yaitu Got It?, yang berhasil menduduki posisi kedua di Gaon Album Chart