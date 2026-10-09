Influencer Yuli Yanti Hutagaol Bahagia Praperadilan PT ACT Logistic International Ditolak

JawaPos.com - Influencer sekaligus advokat Yuli Yanti Hutagaol menyambut bahagia putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang menolak permohonan praperadilan PT ACT Marine Transport dan PT ACT Logistic International. Putusan tersebut menjadi titik terang bagi ahli waris mendiang Priyo Budisantoso setelah menjalani perjuangan hukum untuk mendapatkan keadilan selama kurang lebih enam tahun.

Putusan dalam perkara Nomor 18/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Utr itu berkaitan dengan pengujian keabsahan penetapan tersangka terhadap pihak yang terkait dengan kedua perusahaan. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, proses hukum pidana yang ditangani penyidik dapat berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Yuli Yanti Hutagaol, yang memimpin tim kuasa hukum ahli waris Priyo Budisantoso, menyampaikan rasa syukur setelah persidangan pada Rabu (7/10). Ia menilai, putusan majelis hakim menjadi perkembangan penting dalam upaya kliennya memperoleh keadilan.

"Puji Tuhan, Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam perkara ini dan juga majelis hakim yang memutus perkara praperadilan nomor 18 PN Jakarta Utara, sudah memutuskan dan memberikan keputusannya bahwa praperadilan PT ACT Marine Transport dan PT ACT Logistic International itu ditolak," kata Yuli.

Perjuangan Hukum Enam Tahun Jadi Sorotan Bagi Yuli, putusan tersebut memiliki arti tersendiri karena keluarga mendiang Priyo Budisantoso telah menempuh perjalanan hukum yang cukup panjang. Selama sekitar enam tahun, ahli waris berupaya memperjuangkan hak mereka melalui berbagai langkah hukum.

Yuli mengungkapkan bahwa dirinya merupakan advokat keempat yang menangani perkara tersebut. Setelah penetapan tersangka dilakukan, permohonan praperadilan kemudian diajukan oleh pihak perusahaan untuk menguji keabsahan tindakan hukum tersebut.

"Jadi sangat luar biasa hasil keputusannya. Majelis hakim memutus dengan sangat bijaksana dan berdasarkan fakta persidangan. Itu sih yang harus kami syukuri ya," tuturnya.

"Apalagi buat saya ahli waris sudah 6 tahun gonta-ganti lawyer, dan saya adalah lawyer yang keempat. Nah, baru kali ini ditetapkan sebagai tersangka. Begitu ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan prapid," imbuhnya.