Influencer Yuli Yanti Hutagaol Perjuangkan Keadilan untuk Janti, Tanah dan Rumahnya Disita

Selain mengajukan banding, influencer sekaligus praktisi hukum Yuli Yanti Hutagaol bersama tim kuasa hukum Janti lainnya mengirimkan karangan bunga ke area PN Jakarta Utara sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap putusan majelis hakim. (istimewa)
JawaPos.com - Influencer sekaligus praktisi hukum Yuli Yanti Hutagaol menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak hukum kliennya, Janti, dimana tanah dan rumahnya menjadi objek penyitaan terkait perkara utang pihak lain. Tak puas dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Yuli bersama tim kuasa hukumnya mengajukan banding untuk mencari keadilan bagi kliennya.
Upaya hukum tersebut diajukan atas putusan perkara perlawanan pihak ketiga atau derden verzet Nomor 31/Pdt.Bth/2026/PN Jkt.Utr. Yuli menilai terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum acara yang perlu diperiksa kembali oleh pengadilan tingkat banding.
Bagi Yuli, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut sengketa aset, melainkan juga perlindungan hak seseorang yang mengaku telah membeli tanah secara sah dan melunasi pembayarannya sebelum objek tersebut disita.
Melalui kantor hukum Yuli Yanti Hutagaol & Lawfirm, ia bersama Samuel Septiano Ginting, S.H., M.H., Michael Hotma Christian, S.H., dan Kliv M.P. Ombuh, S.H., berupaya memperjuangkan hak Janti melalui jalur hukum yang tersedia.
"Hari ini kami dari tim kuasa hukum Ibu Janti hendak mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Utara dalam perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2026/PN Jkt.Utr," ujar Yuli di PN Jakarta Utara, Jumat (16/10).
Yuli menjelaskan, persoalan yang dihadapi Janti bermula dari penyitaan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8035. Menurut keterangan tim kuasa hukum, tanah tersebut telah dibeli dan dilunasi Janti pada 2023. Sertifikatnya juga sudah dilakukan balik nama atas nama Janti.
Namun, tanah tersebut kemudian menjadi objek penyitaan yang dikaitkan dengan perkara Nomor 1076/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel di PN Jakarta Selatan, yang berhubungan dengan persoalan utang pihak lain terhadap PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
Kondisi itu menjadi salah satu dasar keberatan Yuli. Ia menegaskan berdasarkan informasi dan dokumen yang dimiliki timnya, Janti bukan debitur Bank Mayapada Internasional dan tidak memiliki hubungan utang-piutang dengan pihak bank.
"Klien kami sudah membeli aset SHM Nomor 8035 atas nama Ibu Janti pada 2023. Akan tetapi, aset tersebut baru disita pada 2025, dua tahun setelah sertifikat dibalik nama. Klien kami tidak ada sangkut pautnya dengan utang Bank Mayapada Internasional," kata Yuli.
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