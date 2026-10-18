Rumah Janti Disita Padahal Sertifikat di Tangan, Influencer Yuli Yanti Hutagaol: Ini Ngeri Banget

JawaPos.com - Kasus penyitaan aset berupa rumah milik Janti yang dipersoalkan dan berkaitan dengan utang orang lain mendapat perhatian serius dari influencer sekaligus advokat Yuli Yanti Hutagaol.

Ia pun mempertanyakan bagaimana bisa aset yang telah dibeli secara sah dan lunas, lengkap dengan sertifikat hak milik di tangan, bisa diseret dalam perkara utang yang bukan menjadi tanggung jawab pemiliknya.

Yuli menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kepentingan satu orang saja. Menurut dia, kasus Janti perlu menjadi perhatian masyarakat luas karena berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan bangunan yang telah melakukan transaksi pembelian.

“Ini ngeri banget,” ujar Yuli Yanti Hutagaol dalam pernyataannya yang ditujukan kepada sejumlah lembaga, termasuk Bank Mayapada Internasional Tbk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ombudsman RI, dan DPR RI.

Ia menyoroti posisi Janti, yang menurut keterangannya, tidak pernah memiliki utang kepada Bank Mayapada Internasional Tbk. Namun, aset milik kliennya itu justru ikut terdampak penyitaan yang berkaitan dengan perkara utang dilakukan pihak lain.

Bagi Yuli, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pembeli sah dan tidak terlibat dalam hubungan utang-piutang yang menjadi dasar perkara.

Yuli Yanti Pertanyakan Penyitaan Aset Milik Janti Dalam keterangannya, Yuli menyebut Janti memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8035 yang, menurut dia, telah diperoleh melalui transaksi pembelian pada 2023.

Ia menjelaskan, pembelian tersebut dilakukan secara sah dan lunas. Yuli juga menyebut kliennya memiliki kuitansi pembayaran serta dokumen transaksi yang dilakukan secara sah di hadapan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).