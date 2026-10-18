Rumah Janti Disita Padahal Sertifikat di Tangan, Influencer Yuli Yanti Hutagaol: Ini Ngeri Banget

Influencer Yuli Yanti Hutagaol. (istimewa)
JawaPos.com - Kasus penyitaan aset berupa rumah milik Janti yang dipersoalkan dan berkaitan dengan utang orang lain mendapat perhatian serius dari influencer sekaligus advokat Yuli Yanti Hutagaol.
Ia pun mempertanyakan bagaimana bisa aset yang telah dibeli secara sah dan lunas, lengkap dengan sertifikat hak milik di tangan, bisa diseret dalam perkara utang yang bukan menjadi tanggung jawab pemiliknya.
Yuli menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kepentingan satu orang saja. Menurut dia, kasus Janti perlu menjadi perhatian masyarakat luas karena berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan bangunan yang telah melakukan transaksi pembelian.
“Ini ngeri banget,” ujar Yuli Yanti Hutagaol dalam pernyataannya yang ditujukan kepada sejumlah lembaga, termasuk Bank Mayapada Internasional Tbk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ombudsman RI, dan DPR RI.
Ia menyoroti posisi Janti, yang menurut keterangannya, tidak pernah memiliki utang kepada Bank Mayapada Internasional Tbk. Namun, aset milik kliennya itu justru ikut terdampak penyitaan yang berkaitan dengan perkara utang dilakukan pihak lain.
Bagi Yuli, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pembeli sah dan tidak terlibat dalam hubungan utang-piutang yang menjadi dasar perkara.
Dalam keterangannya, Yuli menyebut Janti memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8035 yang, menurut dia, telah diperoleh melalui transaksi pembelian pada 2023.
Ia menjelaskan, pembelian tersebut dilakukan secara sah dan lunas. Yuli juga menyebut kliennya memiliki kuitansi pembayaran serta dokumen transaksi yang dilakukan secara sah di hadapan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Selain itu, tanah tersebut telah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara atas nama Janti.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022