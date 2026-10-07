Clara Shinta Bantah Tudingan Kerap Gonta-ganti Pasangan

Selebgram Clara Shinta. (Instagram: clarashintareal)
JawaPos.com - Clara Shinta angkat bicara mengenai sejumlah tudingan yang disampaikan mantan suaminya, Denny Goestaf. Salah satu tudingan yang membuat Clara merasa heran dan tidak terima terkait klaim dirinya kerap berganti pasangan setiap tahun.
Clara menegaskan kabar tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Ia bahkan mengaku tidak memahami dari mana tudingan mengenai kehidupan pribadinya itu muncul.
"Aku disebut sama cowok gonta-ganti setiap tahun. Aku nggak ngerti kenapa tiap tahun ganti cowok, itu nggak mungkin aku lakukan. Itu di luar nalar aku," kata Clara Shinta saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (7/10).
Pernyataan tersebut disampaikan Clara di tengah proses hukum yang tengah berjalan. Ia kembali menjalani pemeriksaan tambahan terkait laporan terhadap Denny Goestaf atas dugaan pencemaran nama baik.
Dalam pemeriksaan tersebut, Clara Shinta mendapat sekitar 14 pertanyaan dari penyidik. Kasus tersebut berkaitan dengan tudingan mengenai uang titipan senilai Rp 13 miliar yang sebelumnya disampaikan oleh pihak Denny.
Di tengah persoalan tersebut, kuasa hukum Clara, Moh. Akil Rumaday, turut mengungkap salah satu kejadian yang pernah terjadi ketika Clara dan Denny menjalani mediasi di Komnas Perlindungan Anak.
Menurut Akil, saat itu Denny sempat mendekati Clara untuk mengajaknya berfoto. Namun, Clara Shinta menolak ajakan tersebut dengan alasan dirinya sudah memiliki suami.
"Kalau saya lihat, peristiwa ini mungkin ada rasa yang gimana gitu," ujar Akil.
Clara Shinta kemudian mengaitkan perubahan sikap mantan suaminya dengan kondisi setelah dirinya kembali menikah. Ia mengatakan, sebelum membina rumah tangga baru, hubungannya dengan sang mantan masih berjalan dengan cukup baik, terutama ketika membahas persoalan anak.
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