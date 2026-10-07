Gus Miftah Puji Sufmi Dasco di Momen Ultah, Singgung Perampasan Aset untuk Koruptor

Gus Miftah memberikan pujian untuk Sufmi Dasco di momen ultahnya. (Instagram: gusmiftah)
JawaPos.com - Gus Miftah memberikan ucapan khusus ditujukan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berulang tahun pada hari ini, Rabu, 7 Oktober 2026. Namun, ucapan tersebut tidak sekadar berisi pujian, karena sang pendakwah sekaligus menyelipkan pesan keras mengenai pemberantasan korupsi.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Gus Miftah membagikan potret kebersamaannya dengan Sufmi Dasco. Ia menggambarkan politikus Partai Gerindra itu sebagai sosok yang mampu bersikap tegas tanpa harus menciptakan kegaduhan.
"Mabruk, manfaat, maslahat, maqbulan. Amin," tulisnya.
Menurut Gus Miftah, karakter tersebut menjadi salah satu alasan dirinya memberikan apresiasi kepada Dasco. Ia menilai, sang politikus lebih banyak bekerja di balik layar dan hadir ketika situasi membutuhkan solusi atau penyelesaian.
"Don Dasco tenang tanpa kehilangan ketegasan, kuat tanpa harus gaduh, dan bekerja tanpa selalu meminta panggung," ujar Gus Miftah saat dihubungi awak media, Rabu (7/10).
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Ia kemudian menambahkan bahwa Dasco merupakan sosok yang memilih bekerja ketika dibutuhkan daripada sekadar tampil di hadapan publik untuk pencitraan.
"Don Dasco bekerja dalam senyap, hadir saat dibutuhkan, dan bicara ketika keadaan membutuhkan jalan keluar," tuturnya.
Selain memberikan ucapan ulang tahun, unggahan Gus Miftah juga menampilkan cuplikan ceramah yang membahas tentang hukuman berat bagi para pelaku korupsi.
Dalam video tersebut, seorang jemaah bernama Mega dari Bogor menyampaikan pertanyaan mengenai hukuman bagi koruptor, termasuk wacana hukuman mati dan perampasan aset hasil kejahatan korupsi.
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