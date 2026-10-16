Hearts2Hearts Hadirkan Koreografi Ikonik dan MV Animasi untuk “ICONIC HEART” Versi Korea

JawaPos.com - Hearts2Hearts menyapa penggemar melalui rangkaian penampilan di acara musik Korea Selatan.
Kali ini, mereka akan membawakan versi Korea dari lagu debut Jepang mereka, “ICONIC HEART”, yang resmi dirilis pada 5 Oktober 2026.
Promosi tersebut menjadi kesempatan bagi penggemar untuk menikmati lagu yang sebelumnya diperkenalkan melalui debut Jepang mereka dalam bahasa yang berbeda.
Menurut laporan allkpop, Hearts2Hearts dijadwalkan tampil di Mnet M Countdown pada 15 Oktober, KBS2 Music Bank pada 16 Oktober, serta MBC Show! Music Core pada 17 Oktober.
Ketiga penampilan ini menjadi bagian dari aktivitas promosi mereka untuk memperkenalkan “ICONIC HEART (Korean Ver.)” kepada pendengar musik Korea.
“ICONIC HEART (Korean Ver.)” merupakan lagu dansa berbasis Jersey club yang menggambarkan sensasi mendebarkan dan luapan emosi ketika melangkah bersama menuju dunia yang lebih luas. Lagu ini memadukan irama yang energik dengan nuansa ceria khas Hearts2Hearts.
Koreografinya turut menampilkan berbagai gestur tangan berbentuk hati, langkah ritmis, serta perubahan formasi yang dinamis. Gerakan bahu pada bagian pembuka juga menjadi salah satu elemen yang menarik perhatian.
Tak hanya menyiapkan penampilan panggung, Hearts2Hearts juga akan merilis video musik animasi untuk versi Korea tersebut pada 19 Oktober pukul 00.00 waktu Korea Selatan.
Video ini akan menampilkan boneka karakter resmi para anggota melalui kanal seperti YouTube SMTOWN. Kehadiran video animasi tersebut memberikan pendekatan visual berbeda untuk memperkenalkan lagu kepada penggemar.
Selain itu, grup ini akan mengadakan pop-up store di KWANGYA SEOUL, yang berada di lantai basement pertama gedung SM Entertainment di kawasan Seongsu-dong, Seoul, pada 19–25 Oktober 2026.
Pengunjung dapat menikmati dekorasi bertema karakter Hearts2Hearts yang diubah menjadi “magical girls”, sesuai dengan konsep lagu terbaru mereka, sekaligus melihat berbagai merchandise khusus.
Aktivitas Hearts2Hearts pada pekan ini juga mencakup perilisan single kolaborasi “Next Chapter” bersama gim MOBA Arena of Valor pada 16 Oktober.
Selanjutnya, mereka dijadwalkan tampil di festival NOL di KINTEX, Goyang, pada 17 Oktober. Rangkaian kegiatan ini memperlihatkan padatnya agenda grup tersebut dalam memperluas jangkauan musik dan interaksi dengan penggemar.
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Jawa Pos
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