Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02.52 WIB

Hearts2Hearts Hadirkan Koreografi Ikonik dan MV Animasi untuk “ICONIC HEART” Versi Korea

hearts2hearts (x @h2h_news)

JawaPos.com - Hearts2Hearts menyapa penggemar melalui rangkaian penampilan di acara musik Korea Selatan.

Kali ini, mereka akan membawakan versi Korea dari lagu debut Jepang mereka, “ICONIC HEART”, yang resmi dirilis pada 5 Oktober 2026.

Promosi tersebut menjadi kesempatan bagi penggemar untuk menikmati lagu yang sebelumnya diperkenalkan melalui debut Jepang mereka dalam bahasa yang berbeda.

Menurut laporan allkpop, Hearts2Hearts dijadwalkan tampil di Mnet M Countdown pada 15 Oktober, KBS2 Music Bank pada 16 Oktober, serta MBC Show! Music Core pada 17 Oktober.

Ketiga penampilan ini menjadi bagian dari aktivitas promosi mereka untuk memperkenalkan “ICONIC HEART (Korean Ver.)” kepada pendengar musik Korea.

“ICONIC HEART (Korean Ver.)” merupakan lagu dansa berbasis Jersey club yang menggambarkan sensasi mendebarkan dan luapan emosi ketika melangkah bersama menuju dunia yang lebih luas. Lagu ini memadukan irama yang energik dengan nuansa ceria khas Hearts2Hearts.

Koreografinya turut menampilkan berbagai gestur tangan berbentuk hati, langkah ritmis, serta perubahan formasi yang dinamis. Gerakan bahu pada bagian pembuka juga menjadi salah satu elemen yang menarik perhatian.

Tak hanya menyiapkan penampilan panggung, Hearts2Hearts juga akan merilis video musik animasi untuk versi Korea tersebut pada 19 Oktober pukul 00.00 waktu Korea Selatan.

Video ini akan menampilkan boneka karakter resmi para anggota melalui kanal seperti YouTube SMTOWN. Kehadiran video animasi tersebut memberikan pendekatan visual berbeda untuk memperkenalkan lagu kepada penggemar.

Selain itu, grup ini akan mengadakan pop-up store di KWANGYA SEOUL, yang berada di lantai basement pertama gedung SM Entertainment di kawasan Seongsu-dong, Seoul, pada 19–25 Oktober 2026.

Pengunjung dapat menikmati dekorasi bertema karakter Hearts2Hearts yang diubah menjadi “magical girls”, sesuai dengan konsep lagu terbaru mereka, sekaligus melihat berbagai merchandise khusus.

Aktivitas Hearts2Hearts pada pekan ini juga mencakup perilisan single kolaborasi “Next Chapter” bersama gim MOBA Arena of Valor pada 16 Oktober.

Selanjutnya, mereka dijadwalkan tampil di festival NOL di KINTEX, Goyang, pada 17 Oktober. Rangkaian kegiatan ini memperlihatkan padatnya agenda grup tersebut dalam memperluas jangkauan musik dan interaksi dengan penggemar.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hearts to Hearts Resmi Debut di Jepang, Rilis Single ‘ICONIC HEART’ - Image
Music & Movie

Hearts to Hearts Resmi Debut di Jepang, Rilis Single ‘ICONIC HEART’

Senin, 17 Agustus 2026 | 01.56 WIB

Carmen Hearts2Hearts, Perkenalkan Soto Ayam dalam Episode Perdana Idol’s Table - Image
Music & Movie

Carmen Hearts2Hearts, Perkenalkan Soto Ayam dalam Episode Perdana Idol’s Table

Senin, 12 Oktober 2026 | 05.15 WIB

Carmen Hearts2Hearts Perkenalkan Soto Ayam dalam Episode Perdana Idol’s Table - Image
Entertainment

Carmen Hearts2Hearts Perkenalkan Soto Ayam dalam Episode Perdana Idol’s Table

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.46 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore