JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto pulang dari menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok di Shenzhen pada Jumat (20/11). Hasil dari lawatan luar negeri itu ada sejumlah oleh-oleh yang dibawa untuk Tanah Air. Yakninya, terdapat 35 kesepakatan kerja sama senilai sekitar USD 15 miliar atau Rp 274 triliun. Dengan dunia usaha asal negeri tirai bambu tersebut.

Kesepakatan lintas sektor tersebut mencakup antara lain kawasan industri, petrokimia, energi baru dan terbarukan, kendaraan listrik, teknologi digital, serta infrastruktur, yang secara keseluruhan diproyeksikan membuka lebih dari 30 ribu lapangan kerja.

Presiden Prabowo menyambut positif hasil pertemuan dunia usaha kedua negara yang dinilainya dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Para pelaku usaha Indonesia dan Tiongkok diajak untuk terus memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan.

"Mari kita bekerja bersama menghadapi masa depan. Mari kita bekerja untuk mencapai kemakmuran bersama," ujar Prabowo yang dikutip pada Sabtu (21/11).

Sementara itu, Menko Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya memastikan investasi yang masuk tidak hanya mendorong pembangunan industri, tetapi juga menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

"Yang kita dorong dari hilirisasi adalah tumbuhnya industri pengolahan beserta industri pendukungnya. Pengusaha nasional dan pelaku usaha di daerah harus mendapat ruang untuk ikut berkembang, sehingga manfaat investasi dirasakan lebih luas," ujar menteri ESDM itu.

Bahlil membeberkan peran sektor ESDM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Semua itu tercermin dari capaian sepanjang 2025. Realisasi investasi sektor energi dan mineral mencapai USD 31,7 miliar, dengan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 248,7 triliun. Sektor itu juga mendukung langsung lebih dari 871.000 lapangan kerja di berbagai wilayah Indonesia.

Penguatan hilirisasi perlu berjalan seiring dengan pembangunan ketahanan energi sebagai fondasi daya saing industri. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi energi dalam negeri, diversifikasi sumber energi, serta pengembangan energi bersih untuk menjaga kesinambungan pasokan bagi industri yang terus berkembang.

"Hilirisasi dan ketahanan energi harus berjalan bersama. Kita memperkuat produksi energi di dalam negeri dan mengembangkan sumber energi yang lebih beragam agar kebutuhan industri dapat dipenuhi. Dengan begitu, industri kita punya fondasi yang kuat untuk bersaing," tegas Bahlil.

Kemitraan Indonesia dan Tiongkok juga ditopang hubungan ekonomi yang kuat. Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada 2025 mencapai USD 154,6 miliar; sementara investasi Tiongkok di Indonesia melampaui USD 7,5 miliar. Capaian tersebut menjadi modal untuk memperluas kerja sama investasi, khususnya dalam pengembangan industri bernilai tambah dan energi berkelanjutan.