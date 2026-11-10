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Penulis: Ilham Safutra
Rabu, 11 November 2026 | 06.02 WIB

Pembangunan PLTS dan PLTMH Jadi Upaya Percepatan Elektrifikasi Wilayah 3T

Wakil Menteri ESDM Yuliot setelah pertemuan dengan DPD RI pada Selasa (10/11). (Dok. Kementerian ESDM) - Image

Wakil Menteri ESDM Yuliot setelah pertemuan dengan DPD RI pada Selasa (10/11). (Dok. Kementerian ESDM)

JawaPos.com - Pemerintah terus mempercepat elektrifikasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Yakni, dengan program Listrik Desa (Lisdes) berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi 100 persen pada 2029. Saat ini masih terdapat 10.068 lokasi di 5.821 desa yang akan dialiri listrik dengan pendekatan yang menyesuaikan kondisi geografis masing-masing.

"Untuk menjawab tantangan geografis Indonesia, pemerintah menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah melalui perluasan jaringan, pembangunan mini-grid berbasis EBT, dan penyediaan PLTS individual dengan baterai bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik," jelas Yuliot dalam pertemuan dengan ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Selasa (10/11).

Pertemuan itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan panas bumi, pembangunan PLTA, elektrifikasi wilayah 3T, hingga pengawasan pertambangan.

"Dari sisi kebijakan energi itu terlihat bagaimana ketahanan energi bisa berjalan sangat andal dan tidak terjadi kelangkaan energi bagi masyarakat, baik BBM maupun ketersediaan listrik," imbuh Yuliot.

Pemerintah pun mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.

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Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan, untuk pemanfaatan panas bumi keterikatan dengan pemerintah daerah (pemda) sangat besar, termasuk proses lelang dan proses seterusnya. "Bahkan kami mintakan anggota panitia lelang pun dari pemda," ungkap Eniya.

Wacana itu disambut positif oleh DPD RI dan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di daerah yang masih membutuhkan pemahaman lebih baik mengenai panas bumi.

Editor: Ilham Safutra
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