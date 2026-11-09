Offshore Tumbuh Positif, Tugu Insurance Perkuat Dukungan ke Sektor Energi

JawaPos.com - Meningkatnya aktivitas sektor minyak dan gas mendorong tumbuhnya sektor pendukungnya, salah satunya dukungan dari sektor asuransi. Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan bahwa premi asuransi energi offshore tercatat sebesar Rp932 miliar pada semester I - 2026, naik 2,9% secara tahunan.

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) menjadi salah satu perusahaan yang optimistis terhadap cerahnya bisnis asuransi energi offshore.

Dudi Subekti selaku Corporate Secretary Tugu Insurance, menyampaikan bahwa peningkatan aktivitas hulu migas akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan perlindungan asuransi.

“Sektor hulu migas memiliki karakteristik investasi bernilai besar dengan proses operasional yang kompleks serta risiko keselamatan dan lingkungan yang tinggi. Perlindungan asuransi menjadi bagian penting dalam mitigasi risiko industri tersebut, mulai dari potensi kecelakaan kerja, kerusakan peralatan, hingga risiko dampak lingkungan,” ujar Dudi.

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Sejalan dengan data AAUI sepanjang enam bulan pertama 2026 dimana terjadi peningkatan kebutuhan perlindungan aset, pada lini bisnis asuransi energi offshore, Tugu Insurance hingga Juni 2026 mencatatkan pertumbuhan premi bruto sebesar 75% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan peningkatan ini melebihi pertumbuhan industri.

“Kami memiliki rekam jejak yang kuat di lini bisnis ini, serta fokus pada pengelolaan risiko komersial, kebakaran, dan industri energi. Hal tersebut menjadi keunggulan kami dalam mendukung kebutuhan proteksi sektor energi nasional,” ujar Dudi.

Sebagai anak usaha dari PT Pertamina (Persero), Tugu Insurance menilai sektor energi masih akan menjadi motor utama pertumbuhan bisnis Perseroan. Pengalaman panjang dalam menangani risiko-risiko besar di sektor migas, marine hull, hingga aviation turut memperkuat posisi Perseroan dalam ekosistem energi nasional.

Tugu Insurance sepanjang semester I-2026 (konsolidasi) membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp480,29 miliar, tumbuh 76,87% dibandingkan Rp271,55 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.