Pengalaman Nasabah Tugu Insurance, Klaim Kendaraan Lebih Mudah

JawaPos.com – Risiko kecelakaan di jalan raya bisa terjadi kapan saja, bahkan ketika pengendara sudah berusaha berhati-hati. Kondisi tersebut membuat perlindungan kendaraan melalui asuransi menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, terutama bagi masyarakat yang menggunakan mobil untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Hal itu dirasakan Irene, 36, seorang entrepreneur yang pernah mengalami kecelakaan saat berkendara pulang kerja. Ketika itu, mobil yang dikendarainya menabrak kendaraan di depan setelah pengemudi tersebut berhenti secara mendadak.

Beruntung, tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut. Setelah memastikan seluruh orang dalam kondisi aman, Irene bertukar informasi dengan pengemudi lain dan mendokumentasikan kondisi kendaraan.

Irene kemudian menghubungi Call TIA untuk melaporkan kejadian sekaligus menanyakan prosedur klaim asuransi T Drive yang dimilikinya.

Sebelum menghubungi layanan tersebut, Irene mengaku sempat khawatir proses pengajuan klaim akan berjalan rumit. Namun, kekhawatiran itu berkurang setelah mendapatkan arahan dari petugas.

"Tapi setelah saya hubungin Call TIA lewat WhatsApp, saya langsung diarahin harus ngapain. Mulai dari dokumen yang perlu disiapin, terus sampai langkah pengajuannya, semuanya dijelasin dengan jelas," ujarnya dikutip dari akun Youtube Tugu Insurance, dikutip Selasa (10/11).

Menurut Irene, respons cepat dan pendampingan selama proses klaim menjadi pengalaman yang paling berkesan. Dia merasa terbantu karena mengetahui pihak yang harus dihubungi ketika membutuhkan bantuan.

"Kalau yang paling berkesan buat saya tuh bukan cuma saat mobil saya bisa diperbaiki ya, tapi selama prosesnya saya merasa didampingi. Jadi pas ada masalah saya tahu harus hubungin siapa dan bisa langsung dapat bantuan. Jadi saya enggak ngerasa sendirian tuh ngurusinnya," tuturnya.

Pengalaman tersebut membuat Irene semakin menyadari pentingnya memiliki perlindungan kendaraan. Sebab, risiko di jalan raya tidak selalu bisa diprediksi meskipun pengendara telah berhati-hati.