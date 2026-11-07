Tugu Insurance Dorong Literasi Keuangan Petani hingga Anak Sekolah

JawaPos.com – Edukasi keuangan tidak hanya menyasar masyarakat perkotaan, tetapi juga kelompok petani dan anak-anak usia sekolah. Untuk memperluas jangkauan edukasi tersebut, Tugu Insurance melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator dalam program literasi keuangan yang menyasar petani di Cianjur dan pelajar sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah.

Program tersebut dijalankan melalui Tugu EduAction, bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bakti Tugu. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terlebih dahulu mendapatkan pelatihan sebelum menyampaikan materi pengelolaan keuangan secara langsung kepada masyarakat.

Salah satu kegiatan menyasar petani dan keluarga di Desa Pakuon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam program bertema “Bijak Kelola Keuangan, Menuju Hidup Lebih Sejahtera” tersebut, sekitar 62 petani dari dua Kelompok Tani Hutan mengikuti edukasi keuangan.

Para petani sebelumnya mengikuti kegiatan pembekalan yang diberikan melalui Training of Facilitators (ToF) Bijak Kelola Keuangan di Wisma Tugu 1, Jakarta. Pelatihan ini melibatkan mahasiswa penerima Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE).

Materi yang diberikan mencakup pengelolaan keuangan, keterampilan komunikasi, hingga teknik fasilitasi. Pembekalan tersebut bertujuan agar mahasiswa mampu menyampaikan materi secara efektif dan mendorong partisipasi masyarakat.

Edukasi keuangan kepada petani juga berkaitan dengan keberlanjutan program Hutan Adopsi Tugu Insurance yang telah berjalan sejak 2021. Program tersebut mendukung produktivitas dan pendapatan petani binaan melalui bantuan bibit pohon.

Peningkatan pendapatan membuat kemampuan mengelola hasil panen menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sebab, pendapatan petani yang diterima secara musiman perlu diatur agar dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain petani, edukasi keuangan juga menyasar anak-anak sekolah dasar. Tugu Insurance bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Training of Trainers (ToT) Pelatihan Bijak Kelola Keuangan di Sekolah Bisnis IPB, Bogor.

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 70 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mereka mendapatkan pembekalan mengenai konsep dasar literasi keuangan, teknik fasilitasi, serta metode pembelajaran interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik anak usia sekolah dasar.