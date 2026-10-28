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Penulis: Edy Pramana
Kamis, 29 Oktober 2026 | 03.23 WIB

Kepala Lemigas M.Iksan Kiat Paparkan Visi Energi Presiden kepada Perusahaan Energi se-ASEAN

Kepala Lemigas, M. Iksan Kiat menyampaikan kutipan 3 tokoh nasional Presiden Soekarno, Presiden Prabowo, dan Menteri Bahlil dalam rangkaian 51st ASCOPE Council Meeting (ACM 2026) di Bali (26/10). (Istimewa) - Image

Kepala Lemigas, M. Iksan Kiat menyampaikan kutipan 3 tokoh nasional Presiden Soekarno, Presiden Prabowo, dan Menteri Bahlil dalam rangkaian 51st ASCOPE Council Meeting (ACM 2026) di Bali (26/10). (Istimewa)

JawaPos.com – Penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kemandirian energi dan memperkuat ketahanan energi kawasan ASEAN. Hal itu disampaikan Kepala Lemigas M. Muhammad Iksan Kiat dalam 51st ASCOPE Council Meeting (ACM 2026) di Sanur, Bali, pada 26–28 Oktober 2026.

Mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai pembicara utama, Iksan membawakan materi bertajuk Human Energy Security: Empowering the Next Generation to Power ASEAN and the World.

Dalam paparannya, Iksan menekankan bahwa kekuatan energi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan minyak dan gas bumi. Kemampuan menyiapkan insinyur, ilmuwan, teknisi, dan pemimpin masa depan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor energi.

Ia mengajak peserta dari 11 negara membayangkan kondisi ketika sumber daya minyak dan gas habis serta mempertanyakan siapa yang akan mengelola sektor energi jika tidak tersedia tenaga ahli yang kompeten.

Pesan tersebut, menurut Iksan, menunjukkan pentingnya menyiapkan generasi muda untuk menghadapi perubahan lanskap energi global, persaingan teknologi, dan ketidakpastian geopolitik.

Iksan juga mengutip pernyataan Presiden pertama RI Soekarno, “Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.”

Ia mengaitkan pesan tersebut dengan pandangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai peran generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa.

Perkenalkan Model 8³P untuk Industrialisasi

Dalam forum tersebut, Iksan turut memperkenalkan Model 8³P, sebuah kerangka yang disebutnya dirancang untuk mempercepat industrialisasi dan hilirisasi Indonesia melalui kolaborasi, keberlanjutan, dan daya saing global.

Model tersebut menghubungkan tiga unsur, yakni 8 Properties, 8 Pillars, dan 8 Pavilions, dalam satu ekosistem pembangunan industri.

8 Properties mencakup kapasitas yang perlu dibangun, mulai dari ketahanan fisik, kemampuan beradaptasi, keterhubungan sosial, kepemimpinan, penciptaan nilai, penguasaan teknologi, kemampuan intelektual, hingga integritas moral dan spiritual.

Editor: Edy Pramana
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