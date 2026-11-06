ERIA: Kerja Sama Cadangan Minyak ASEAN Berpotensi Hemat Rp 11 Triliun per Tahun

JawaPos.com - Kerja sama antarnegara ASEAN dalam penyediaan cadangan minyak darurat berpotensi menghemat biaya hingga USD 610 juta atau sekitar Rp 11 triliun per tahun. Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan energi kawasan di tengah risiko gangguan pasokan global.

Peluang tersebut dibahas dalam forum 2nd East Asia Media Caucus yang diselenggarakan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta, Jumat (6/11).

ERIA memperkirakan, biaya penyediaan dan penyimpanan cadangan minyak tambahan melalui kerja sama regional dapat ditekan menjadi USD 2,19 miliar atau sekitar Rp 39,64 triliun per tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan skema setiap negara menyediakan cadangan nasional secara mandiri yang membutuhkan USD 2,80 miliar atau sekitar Rp 50,66 triliun per tahun.

Dengan jumlah cadangan tambahan yang sama, skema regional tersebut berpotensi mengurangi biaya sekitar 22 persen. Namun, perhitungan ini mengasumsikan cadangan minyak tetap dimiliki produsen atau mitra, sedangkan negara peserta memperoleh hak penggunaan berdasarkan kesepakatan. Biaya pengiriman darurat dan pengisian kembali cadangan dihitung secara terpisah.

ERIA menyebut usulan kerja sama tersebut masih memerlukan pertimbangan dan persetujuan pemerintah negara terkait.

Ekonom Energi Senior ERIA, Han Phoumin mengatakan, hak penggunaan cadangan minyak darurat belum cukup untuk memastikan kesiapan setiap negara menghadapi gangguan pasokan. Pemerintah juga perlu menyiapkan prosedur pengeluaran cadangan, memastikan kesesuaian bahan bakar, serta membangun sarana distribusi.

“Hak untuk menggunakan cadangan darurat baru merupakan langkah awal. Setiap negara perlu memiliki prosedur yang jelas untuk mengeluarkan cadangan, bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan, dan sarana untuk mengirimkannya ke tempat yang membutuhkan. Melalui uji coba sukarela, pemerintah dan operator dapat menguji apakah semua itu berjalan dengan baik sebelum pasokan terganggu,” ujar Dr. Han Phoumin.

Sementara itu, Chief Operating Officer ERIA, Takayuki Yamanaka mengatakan, gangguan pasokan energi global menunjukkan pentingnya kesiapan dan kerja sama antarnegara. Menurutnya, penguatan ketahanan energi perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan hijau dan transformasi digital.