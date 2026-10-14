Resmi! Suroso Isnandar Gantikan Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN

Darmawan Prasodjo digantikan oleh Suroso Isnandar, sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero). Sebelumnya, Suroso menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN. (wikipedia)
JawaPos.com - Darmawan Prasodjo resmi dicopot dari posisi sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dihelat pada Rabu (14/10).
Dalam RUPSLB tersebut, Darmawan Prasodjo digantikan oleh Suroso Isnandar yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.
Pergantian pucuk pimpinan perusahaan Listrik pelat merah tersebut dibenarkan oleh Komisaris Independen PLN, Andi Arief.
Andi mengatakan, RUPSLB dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh seluruh direksi PLN, Komisaris, dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).
“Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso,” ujar Andi ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (14/10).
Andi menyampaikan apresiasi atas pengabdian Darmawan selama memimpin PLN. Ia menilai, Darmawan telah melakukan berbagai transformasi di tubuh perusahaan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sangat berarti dari Darmawan Prasodjo, banyak melakukan transformasi,” katanya.
Ia juga berharap kepemimpinan Suroso dapat melanjutkan transformasi yang telah berjalan di PLN.
“Saya yakin Pak Suroso dirut baru akan melakukan transformasi lanjutan,” ungkapnya.
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Jawa Pos
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