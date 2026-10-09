Angkat Isu Kemandirian Energi, PLN Kembali Gelar Journalist Awards 2026

JawaPos.com - PT PLN (Persero) Kembali menghelat PLN Journalist Awards (PJA) 2026 untuk ketujuh kalinya yang akan dimulai pada 8 Oktober hingga 6 November 2026.

Tahun ini, ajang kompetisi jurnalistik tersebut mengusung tema “Energi Mandiri, Indonesia Berdaya” dan mengajak jurnalis di seluruh Indonesia mengangkat berbagai isu energi serta ketenagalistrikan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, insan pers memiliki peran strategis dalam mengawal narasi pembangunan energi nasional yang sejalan dengan Asta Cita, khususnya dalam memperkuat swasembada energi nasional.

Ia mengatakan, melalui karya jurnalistik yang informatif dan relevan, jurnalis turut membantu masyarakat memahami arah pembangunan serta kontribusinya terhadap kemandirian energi.

“Energi adalah fondasi bagi kemandirian sebuah bangsa. Ketika kita mampu mengoptimalkan kekuatan dan potensi energi dalam negeri, kita tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing Indonesia,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (8/10).

Darmawan mengatakan, insan pers memiliki peran penting dalam mengawal, menginformasikan, dan memperkaya pemahaman publik mengenai perjalanan kemandirian energi Indonesia.

Sementara itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, PJA 2026 membuka enam kategori karya jurnalistik.

Keenam kategori tersebut meliputi Teks Hard News, Teks Feature, Foto Tunggal, Foto Cerita, Video Hard News, dan Video Feature.

“Karya yang didaftarkan wajib berbahasa Indonesia dan telah dipublikasikan atau disiarkan di media massa yang bersifat umum pada periode 23 Oktober 2025 hingga 6 November 2026,” ujar Gregorius.