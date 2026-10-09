Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.38 WIB

Angkat Isu Kemandirian Energi, PLN Kembali Gelar Journalist Awards 2026

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. (Dok. PLN) - Image

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. (Dok. PLN)

JawaPos.com - PT PLN (Persero) Kembali menghelat PLN Journalist Awards (PJA) 2026 untuk ketujuh kalinya yang akan dimulai pada 8 Oktober hingga 6 November 2026.

Tahun ini, ajang kompetisi jurnalistik tersebut mengusung tema “Energi Mandiri, Indonesia Berdaya” dan mengajak jurnalis di seluruh Indonesia mengangkat berbagai isu energi serta ketenagalistrikan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, insan pers memiliki peran strategis dalam mengawal narasi pembangunan energi nasional yang sejalan dengan Asta Cita, khususnya dalam memperkuat swasembada energi nasional. 

Ia mengatakan, melalui karya jurnalistik yang informatif dan relevan, jurnalis turut membantu masyarakat memahami arah pembangunan serta kontribusinya terhadap kemandirian energi.

“Energi adalah fondasi bagi kemandirian sebuah bangsa. Ketika kita mampu mengoptimalkan kekuatan dan potensi energi dalam negeri, kita tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing Indonesia,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (8/10).

Darmawan mengatakan, insan pers memiliki peran penting dalam mengawal, menginformasikan, dan memperkaya pemahaman publik mengenai perjalanan kemandirian energi Indonesia.

Sementara itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, PJA 2026 membuka enam kategori karya jurnalistik.

Keenam kategori tersebut meliputi Teks Hard News, Teks Feature, Foto Tunggal, Foto Cerita, Video Hard News, dan Video Feature.

“Karya yang didaftarkan wajib berbahasa Indonesia dan telah dipublikasikan atau disiarkan di media massa yang bersifat umum pada periode 23 Oktober 2025 hingga 6 November 2026,” ujar Gregorius.

Untuk memberikan pilihan fokus bagi peserta, PJA 2026 juga menetapkan tiga subtema. Pertama, Swasembada Energi: Mengoptimalkan Kekuatan Dalam Negeri.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kembangkan Bisnis Bioenergi, PLN EPI Bidik 60,6 Juta Ton Biomassa - Image
Energi

Kembangkan Bisnis Bioenergi, PLN EPI Bidik 60,6 Juta Ton Biomassa

Jumat, 2 Oktober 2026 | 20.15 WIB

PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman di Simpul Penting Transportasi dan Ruang Publik Jakarta-Banten - Image
Energi

PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman di Simpul Penting Transportasi dan Ruang Publik Jakarta-Banten

Rabu, 30 September 2026 | 03.43 WIB

Kejar 100 GW, PLN NP Targetkan 2 PLTS Terapung Beroperasi Tahun ini - Image
Energi

Kejar 100 GW, PLN NP Targetkan 2 PLTS Terapung Beroperasi Tahun ini

Kamis, 24 September 2026 | 03.13 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore