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Djati Waluyo
Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.00 WIB

PHE Akuisisi PI Eni di Tiga Blok Migas Kalimantan Timur

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat produksi minyak dan gas bumi (migas) mencapai 956 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). (dok. PHE) - Image

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat produksi minyak dan gas bumi (migas) mencapai 956 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). (dok. PHE)

JawaPos.com - PT Pertamina Hulu Energi (PHE), mengakuisisi Participating Interest (PI) milik Eni, pada tiga Wilayah Kerja (WK) migas strategis di Kalimantan Timur, yaitu North Ganal, Rapak, dan East Sepinggan.

Melalui akuisisi ini PHE memiliki 10 persen PI di WK North Ganal dan Rapak, serta penambahan PI di WK East Sepinggan dari sebelumnya 15 persen menjadi 25 persen.

Adapun, akuisisi tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Sales and Purchase Agreement (SPA) pada Oktober 2026.

Direktur Utama PHE, Sunaryanto, mengatakan transaksi strategis ini memperkuat posisi Pertamina pada salah satu pusat produksi gas dan pengembangan deepwater terpenting di Indonesia, sekaligus memberikan akses terhadap portofolio lapangan produksi, proyek pengembangan, dan potensi eksplorasi yang signifikan.

“Akuisisi ini merupakan bagian dari strategi Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan cadangan dan produksi migas melalui pengembangan portofolio aset yang berkualitas dan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang,” ujar Sunaryanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (12/10).

Sunaryanto mengatakan, Wilayah Kerja yang menjadi bagian dari transaksi tersebut berada di salah satu kawasan migas strategis Indonesia yang memiliki infrastruktur hulu dan hilir yang telah terintegrasi, serta memiliki potensi pengembangan sumber daya migas yang signifikan.

Ia menjelaskan, keikutsertaan Pertamina sebagai National Oil & Gas Company (NOC) dalam aset-aset tersebut dapat berkontribusi dan mendorong secara langsung Proyek Kutei North Hub (WK North Ganal dan Rapak) yang merupakan Proyek Strategis Nasional yang terhubung ke infrastruktur eksisting Pertamina.

Proyek ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi produksi sekaligus membuka peluang sinergi dengan aset Pertamina yang telah beroperasi di Kalimantan Timur termasuk sinergi dengan PT Badak NGL.

Sunaryanto menyebut, keberhasilan transaksi ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional.

Editor: Estu Suryowati
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