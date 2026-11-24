JawaPos.com - Ahn Hyo Seop menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan karakter terbaru di drama 'Final Table'. Berbeda dari peran-peran sebelumnya, kali ini ia bertransformasi menjadi Kang Han, seorang chef jenius dengan kemampuan memasak tingkat profesional.

Menariknya, Ahn tidak ingin sekadar terlihat seperti koki di depan kamera. Ia berusaha menguasai berbagai gerakan memasak, termasuk teknik memotong bahan menggunakan pisau, tanpa mengandalkan pemeran pengganti.

Menurut laporan Zapzee, Ahn Hyo Seop membagikan proses persiapannya melalui wawancara bersama majalah GQ Korea.

Ia menjelaskan bahwa setiap gerakan tangan merupakan bagian penting dari akting. Karena itu, ia merasa adegan memotong bahan makanan sebaiknya dilakukan sendiri oleh aktor selama masih memungkinkan.

Baginya, detail kecil seperti cara memegang pisau dan menggerakkan tangan dapat membuat penampilan karakter terasa lebih meyakinkan.

Untuk mendalami profesi chef, Ahn juga mempelajari kebiasaan para koki profesional melalui berbagai tayangan kompetisi memasak. Ia menyebut 'Culinary Class Wars', 'Hell's Kitchen', serta video Gordon Ramsay sebagai referensi utama.

Dari berbagai tayangan tersebut, ada satu hal yang paling menarik perhatiannya, yakni ketenangan para chef ketika bekerja di tengah tekanan dapur yang tinggi.

Ahn menilai kemampuan mempertahankan konsentrasi sangat penting dalam lingkungan dapur profesional yang dipenuhi pisau tajam dan api panas. Ia juga menghubungkan pelajaran tersebut dengan pengalamannya saat membintangi drama medis 'Dr. Romantic'.

Menurutnya, baik dokter maupun chef membutuhkan ketenangan, ketepatan, serta kemampuan mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang menuntut konsentrasi tinggi.

Dalam 'Final Table', Ahn memerankan Kang Han, seorang chef kelas dunia yang dikenal dengan nama Chris K. Cerita berpusat pada kompetisi memasak fiktif bertajuk 'The Table: K-Chef 2026', yang mempertemukan para koki Korea dari berbagai negara untuk menentukan chef terbaik.

Kang Han terlibat dalam kompetisi setelah mengunjungi restoran Familia, tempat yang menyimpan kenangan bersama ayahnya. Ia kemudian berusaha membantu menyelamatkan restoran tersebut dari ancaman penutupan.

Drama ini juga dibintangi Hong Hwa Yeon sebagai Choi Song Yi, Jang Ryul sebagai chef Cha Woo Jin, serta Jung Yoo Jin sebagai Seol Jeong Won.

Disutradarai Kim Do Hoon, 'Final Table' menghadirkan perpaduan kompetisi kuliner, persaingan profesional, dan kisah emosional para karakternya.