JawaPos.com - Indonesia dinilai masih layak berada dalam kategori Emerging Market atau pasar berkembang dalam klasifikasi Morgan Stanley Capital International (MSCI). Namun, pemerintah dan otoritas pasar modal perlu memperkuat tata kelola, transparansi, serta kepercayaan investor global agar status tersebut dapat dipertahankan.

Pengamat Pasar Modal Elandry Pratama mengatakan, langkah otoritas dalam merespons arahan MSCI sejauh ini menunjukkan perkembangan positif. Hal itu terlihat dari peningkatan transparansi kepemilikan saham, evaluasi ketentuan free float, hingga penguatan pengawasan perdagangan.

“Indonesia masih layak berada di kategori Emerging Market. Namun, tantangannya adalah memperbaiki tata kelola, transparansi, dan kepercayaan investor global agar status tersebut dapat dipertahankan,” ujar Elandry ketika dihubungi JawaPos.com, Jumat (20/11).

Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan perhatian serius terhadap upaya mempertahankan posisi Indonesia sebagai pasar berkembang. Hal tersebut terlihat dari informasi mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan perwakilan MSCI di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina.

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Berdasarkan informasi yang diterima JawaPos.com, dalam pertemuan tersebut MSCI menjelaskan potensi dampak jika Indonesia turun dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI juga disebut menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di pasar saham.

Penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi pasar menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mempertahankan status tersebut. Langkah ini juga diperlukan untuk memperkuat integritas pasar modal dan melindungi investor.

Elandry menilai, pertemuan Presiden Prabowo dengan perwakilan MSCI menjadi sinyal positif bagi pasar modal Indonesia. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kredibilitas pasar modal.

“Namun, tetap perlu diikuti langkah konkret agar kepercayaan investor global dapat pulih,” ucapnya.

Menurut Elandry, respons otoritas dari sisi kebijakan sejauh ini sudah cukup baik. Meski demikian, pelaksanaannya masih perlu diperkuat, terutama dalam transparansi kepemilikan saham, pengawasan transaksi, dan penegakan hukum.

Otoritas juga perlu memperkuat keterbukaan pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership. Selain itu, ketentuan free float harus benar-benar mencerminkan jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar.