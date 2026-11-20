JawaPos.com - Reformasi pasar modal Indonesia harus dibuktikan melalui tindakan nyata untuk mempertahankan status Emerging Market di mata Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pembenahan administratif saja dinilai belum cukup untuk memulihkan kepercayaan investor global.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah berkomunikasi langsung dengan perwakilan MSCI di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina. Berdasarkan informasi yang diterima JawaPos.com, pertemuan tersebut membahas potensi dampak jika Indonesia turun menjadi Standalone Market.

MSCI juga disebut meminta pemerintah dan regulator menindak tegas pelaku pelanggaran pasar modal. Penegakan hukum terhadap praktik manipulasi saham menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai keterlibatan Presiden menunjukkan bahwa reformasi pasar modal telah menjadi agenda strategis pemerintah. Langkah tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan investor terhadap keseriusan Indonesia membenahi bursa.

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“Ini berpotensi meningkatkan confidence investor, karena persoalan transparansi, kredibilitas data, free float, dan tata kelola pasar tidak lagi hanya menjadi perhatian regulator, tetapi juga pemerintah di level tertinggi,” ujar Nafan ketika dihubungi JawaPos.com, Jumat (20/11).

Meski demikian, Nafan mengingatkan bahwa komunikasi dengan MSCI harus diikuti kebijakan konkret. Konsistensi pelaksanaan reformasi akan menjadi faktor penentu kepercayaan investor.

Menurut Nafan, pembenahan yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencakup sejumlah aspek penting. Di antaranya transparansi kepemilikan saham, penguatan metodologi perhitungan free float, pendalaman likuiditas, serta peningkatan tata kelola dan pengawasan pasar.

OJK sebelumnya menyatakan telah menindaklanjuti berbagai masukan MSCI melalui sejumlah agenda reformasi. Namun, penyedia indeks global tersebut masih menyoroti konsistensi implementasi dan bukti perbaikan nyata di pasar modal Indonesia.

Pada 20 November, OJK juga menyampaikan bahwa MSCI telah mengakui kemajuan reformasi pasar modal Indonesia. Meski demikian, proses konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar Indonesia masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final.

Nafan menilai tantangan utama pemerintah dan regulator saat ini adalah memastikan reformasi berjalan sesuai standar investor global. Pembenahan tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif.

“Apabila implementasi reformasi berjalan konsisten dan kredibel, maka peluang Indonesia untuk mempertahankan statusnya dalam klasifikasi pasar MSCI akan lebih baik,” jelasnya.

Konsistensi reformasi juga berpotensi memperbaiki persepsi risiko investasi Indonesia. Dampaknya dapat terlihat pada meningkatnya aliran modal asing atau capital inflow serta penguatan valuasi saham domestik.

Namun, investor masih perlu mencermati potensi volatilitas hingga MSCI mengeluarkan keputusan resmi. Ketidakpastian klasifikasi pasar dan pelaksanaan reformasi masih dapat memengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek.