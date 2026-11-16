Petani Stroberi di Rancabali Rasakan Manisnya Mekaar 8 Persen

JawaPos.com – Menjaga usaha pertanian bukan perkara mudah. Perubahan cuaca, serangan hama, hingga harga jual yang tidak menentu menjadi tantangan yang harus dihadapi petani setiap musim. Bagi Leni Ratnasari, petani stroberi di Kampung Barutunggul, Ciwidey, Kabupaten Bandung, ketersediaan modal menjadi salah satu faktor penting agar usahanya tetap berjalan di tengah berbagai tantangan tersebut.

Sejak 2010, Leni menekuni budidaya stroberi sebagai sumber penghidupan keluarga. Perjalanan panjang tersebut membuatnya memahami bahwa usaha pertanian membutuhkan perputaran modal yang terjaga, mulai dari perawatan tanaman hingga memastikan hasil panen dapat dipasarkan. Ketika kondisi kebun tidak selalu menghasilkan panen sesuai harapan, kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan usaha menjadi semakin besar.

Dukungan pembiayaan melalui program PNM Mekaar menjadi salah satu akses permodalan yang membantu Leni mempertahankan sekaligus mengembangkan usahanya. Kini, melalui program Mekaar dengan biaya pembiayaan yang lebih terjangkau sebesar 8%, nasabah memiliki kesempatan untuk mengelola kebutuhan modal usaha dengan beban biaya yang lebih ringan.

Penurunan biaya pembiayaan ini menjadi penting bagi pengusaha ultra mikro, termasuk perempuan yang bergerak di sektor pertanian. Dengan biaya pembiayaan yang lebih rendah, ruang pengelolaan keuangan usaha diharapkan semakin terbuka. Dana yang tersedia dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan produktif, menjaga perputaran usaha, serta menopang kebutuhan keluarga.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Kindaris mengatakan, penurunan biaya pembiayaan Mekaar menjadi 8% merupakan bagian dari upaya PNM untuk menghadirkan akses keuangan yang semakin terjangkau bagi perempuan prasejahtera.

"Melalui Mekaar 8 persen, kami berharap semakin banyak perempuan pengusaha, termasuk petani, yang memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan menjaga penghidupan keluarga," ujar Kindaris.

Menurutnya, pembiayaan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendampingan agar manfaatnya tidak berhenti pada tersedianya modal. Melalui pertemuan kelompok mingguan atau Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), PNM juga memberikan pendampingan untuk memperkuat kemampuan pengelolaan keuangan, kedisiplinan usaha, serta membangun jejaring antaranggota.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari komitmen PNM dalam memberikan tiga modal pemberdayaan, yakni modal finansial melalui pembiayaan, modal intelektual melalui pendampingan dan pelatihan, serta modal sosial melalui kebersamaan dan dukungan antarnasabah.