Pemerintah Siapkan SDM Peternakan Hadapi Modernisasi Pertanian

JawaPos.com - Pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) peternakan untuk menghadapi modernisasi sektor pertanian.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga teknis, pemanfaatan teknologi terapan, serta pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha peternakan.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Kabupaten Bogor.

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Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi BBPKH Cinagara sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pertanian di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

BBPKH Cinagara memperkuat kontribusi dalam pengembangan kompetensi tenaga kesehatan hewan, peningkatan produktivitas peternakan, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam kunjungannya, Alim meninjau langsung sejumlah fasilitas pembelajaran dan praktik yang dimiliki BBPKH Cinagara.

Mulai dari tempat pengolahan pakan, klinik hewan, sarana peternakan, hingga fasilitas pemotongan hewan.

Berbagai fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang mengintegrasikan pembelajaran teori dengan praktik lapangan.

Dalam arahannya, Wamentan Alim menegaskan bahwa penguatan SDM dan pemanfaatan inovasi menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi pertanian nasional.

Menurut dia, modernisasi sektor pertanian harus berjalan beriringan dengan kesiapan tenaga kerja yang mampu mengadopsi dan mengembangkan teknologi.

“Petani kita semakin menua. Karena itu, regenerasi petani menjadi hal yang sangat penting ke depan. Kita juga perlu membangun wirausaha pertanian agar sektor ini lebih atraktif dan menjanjikan secara ekonomi, sehingga generasi muda tertarik menggelutinya,” ujar Alim.

Wamentan juga mendorong optimalisasi pemanfaatan 1.000 teknologi terapan yang telah dihimpun Kementerian Pertanian.

Inovasi tersebut diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas dengan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah.

Penguatan inovasi ini sejalan dengan peran BBPKH Cinagara dalam mengembangkan pembelajaran yang aplikatif, khususnya pada bidang kesehatan hewan, manajemen peternakan, reproduksi ternak, dan kesehatan masyarakat veteriner.

Melalui pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, balai diharapkan mampu menjembatani perkembangan teknologi dengan peningkatan keterampilan tenaga teknis di lapangan.

Kepala BBPKH Cinagara Inneke Kusumawaty menilai, kunjungan Wamentan menjadi dorongan strategis bagi balai untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan.

Khususnya dalam menyiapkan tenaga profesional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Menurut Inneke, penguatan kompetensi SDM peternakan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan produktivitas, pengendalian penyakit hewan, serta menjamin keamanan dan mutu produk peternakan.

“BBPKH Cinagara terus berupaya menghadirkan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan lapangan," terang Inneke.

"Melalui dukungan fasilitas praktik dan pengembangan metode pembelajaran, kami ingin memastikan setiap peserta memiliki kompetensi yang dapat langsung diterapkan untuk mendukung kemajuan sektor peternakan,” ujar Inneke.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian Idha Widi Arsanti menekankan pentingnya pengembangan inovasi yang mudah diakses dan diterapkan oleh pelaku utama sektor pertanian.

“Petani mau menerapkan inovasi jika teknologinya aplikatif, murah, dan mudah. Karena itu, teknologi yang dikembangkan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Idha.

Dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di BBPKH Cinagara, Wamentan juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor dan Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship IPB University.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pengembangan SDM pertanian melalui kewirausahaan, hilirisasi inovasi, dan pemberdayaan pertanian modern.

Penandatanganan turut disaksikan Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti.

Pada kesempatan yang sama, Idha memaparkan capaian program BPPSDMP serta arah kebijakan strategis tahun 202.

Termasuk penguatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kewirausahaan pertanian.

Bagi BBPKH Cinagara, arah kebijakan tersebut menjadi landasan untuk terus memperkuat sinergi antara pengembangan kompetensi, penerapan teknologi, dan kebutuhan pembangunan peternakan nasional.

Inneke menegaskan bahwa BBPKH Cinagara akan terus mengoptimalkan fasilitas, kapasitas tenaga pengajar, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menghasilkan SDM peternakan yang profesional dan berdaya saing.