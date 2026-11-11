Harga Minyak Brent dan WTI Naik Tipis, Berikut Sentimen Penggeraknya

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia menguat tipis pada perdagangan Rabu (11/11) pagi. Kondisi ini terjadi di tengah meredanya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah setelah pejabat Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan tidak perlunya serangan militer tambahan terhadap Iran.

Melansir Investing pada pukul 08.10 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,13 poin atau 0,11 persen ke level 92,19 dolar AS (USD) per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Selasa (10/11) pagi sebesar 92,20 USD per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,51 poin atau 0,65 persen ke level 86,63 USD per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Selasa (10/11) pagi sebesar 86,61 USD per barel.

Melansir Reuters, pejabat keamanan tertinggi Iran Mohsen Rezaei mengatakan belum ada perundingan yang berlangsung antara Teheran dan Washington. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan stasiun televisi Al-Mayadeen yang pro-Iran.

Sementara, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepada negara-negara anggota G7 bahwa sanksi ekonomi dan blokade laut AS telah berjalan efektif. Dengan begitu, Presiden AS Donald Trump dinilai tidak perlu melakukan operasi militer besar-besaran terhadap Iran.

Rubio menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan para menteri luar negeri G7 di Paris yang dihadiri Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, AS, dan Uni Eropa.

Sehari sebelumnya, Trump mengatakan akan menahan diri untuk sementara waktu dari serangan militer baru terhadap Iran. Keputusan itu diambil setelah sejumlah negara di kawasan, termasuk Qatar, meminta agar serangan tidak dilanjutkan.

"Pasar terus merespons nada Presiden Trump yang lebih lunak terhadap Iran sejak pemilihan paruh waktu," kata Analis Pasar Utama KCM Trade, Tim Waterer.

Meski AS mengisyaratkan tidak akan melancarkan serangan baru, konflik di Timur Tengah belum sepenuhnya mereda.

Pasalnya, koalisi militer pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan telah menembak jatuh sejumlah rudal yang diluncurkan kelompok Houthi yang didukung Iran ke beberapa kota di Arab Saudi. Sementara itu, Houthi melaporkan serangan udara Arab Saudi menghantam ibu kota Yaman, Sanaa.

Di luar konflik Timur Tengah, pasar juga mencermati perkembangan perundingan Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang panjang.

Pejabat kedua negara bertemu di Abu Dhabi untuk melakukan perundingan damai pertama sejak Februari. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya baru utusan Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina.

AS menilai pertemuan sangat produktif, meskipun tidak merinci hasil pembahasannya.

Namun, kedua negara masih memiliki perbedaan besar terkait persyaratan penyelesaian konflik. Rusia merupakan produsen minyak mentah terbesar ketiga di dunia pada 2025 setelah AS dan Arab Saudi. Sanksi terhadap sektor energi Rusia sejak invasi ke Ukraina turut membatasi pasokan minyak ke pasar global.