Ini Sejumlah Layanan Bank Emas di Pegadaian

JawaPos.com – Pengelolaan emas di Indonesia terus berkembang seiring hadirnya layanan bank emas atau bullion bank. Melalui ekosistem tersebut, masyarakat tidak hanya dapat menyimpan dan memperdagangkan emas, tetapi juga memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan keuangan.

Bank emas merupakan sistem pengelolaan emas yang mencakup kegiatan penyimpanan, perdagangan, hingga pembiayaan berbasis emas. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengelola dana dalam bentuk uang, kegiatan usaha bulion menjadikan emas sebagai aset utama dalam berbagai layanan keuangan.

Di Indonesia, penyelenggaraan kegiatan usaha bulion diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

PT Pegadaian menjadi salah satu lembaga jasa keuangan yang memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Kehadiran bank emas memiliki sejumlah peran dalam memperluas pemanfaatan emas di masyarakat. Salah satunya dengan membuka akses terhadap berbagai layanan keuangan berbasis emas, mulai dari pembelian, penyimpanan, perdagangan, hingga pembiayaan.

Skema tersebut juga memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki emas tanpa harus membeli dalam jumlah besar sekaligus. Kepemilikan emas dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Selain memperluas akses, ekosistem bank emas juga berpotensi mendorong inklusi keuangan. Masyarakat dapat memanfaatkan kepemilikan emas untuk memperoleh pembiayaan ketika membutuhkan dana tanpa harus langsung menjual aset tersebut.

Pemanfaatan emas sebagai aset produktif juga menjadi salah satu aspek yang dikembangkan dalam kegiatan usaha bulion. Melalui layanan tertentu, saldo emas yang dimiliki nasabah dapat ditempatkan untuk memperoleh imbal hasil sesuai ketentuan.

Lebih jauh, aktivitas penyimpanan, perdagangan, dan pembiayaan emas turut mendukung rantai industri emas nasional. Pelaku usaha yang membutuhkan emas untuk kegiatan bisnis dapat memanfaatkan fasilitas perdagangan maupun layanan lain dalam ekosistem tersebut.