Butuh Uang Tambahan? Pegadaian Tawarkan Solusi Lewat Gadai Emas

JawaPos.com – Kebutuhan finansial yang muncul di luar perencanaan dapat membuat masyarakat harus mencari sumber pemasukan tambahan.

Mulai dari menjual barang yang tidak terpakai, mengambil pekerjaan sampingan, hingga memanfaatkan aset berharga bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh uang tambahan dalam waktu relatif singkat. Pilihannya dapat disesuaikan dengan kemampuan, keterampilan, serta aset yang dimiliki.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menjual barang yang sudah jarang digunakan. Pakaian, sepatu, perangkat elektronik, hingga furnitur yang masih memiliki nilai jual dapat ditawarkan melalui marketplace maupun media sosial.

Jika masih ingin mempertahankan barang tersebut, menyewakannya juga bisa menjadi alternatif. Beberapa barang seperti kamera, kendaraan, perlengkapan berkemah, dan peralatan pertukangan berpotensi menghasilkan pemasukan tambahan.

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Pilihan lainnya adalah memanfaatkan kendaraan untuk mendapatkan penghasilan. Sepeda motor atau mobil dapat digunakan untuk menjadi mitra transportasi daring, jasa pengantaran barang, maupun disewakan kepada pihak lain.

Masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu juga bisa mengambil pekerjaan lepas atau freelance. Keahlian menulis, desain grafis, fotografi, penerjemahan, hingga penyuntingan video dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan di luar pekerjaan utama.

Selain itu, membuka usaha kecil-kecilan juga bisa dipertimbangkan. Menjual makanan dan minuman dari rumah, menjadi reseller, atau dropshipper merupakan beberapa pilihan yang dapat dimulai sesuai kemampuan modal.

Gadai Emas untuk Memenuhi Kebutuhan Dana