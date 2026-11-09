Mengapa Harga Emas Cenderung Naik dalam Jangka Panjang? Ini Faktornya

JawaPos.com - Harga emas dikenal memiliki kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Kondisi tersebut membuat logam mulia menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih masyarakat untuk menjaga nilai kekayaan dari dampak inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

Kenaikan harga emas tidak terjadi tanpa alasan. Dilansir website resmi Pegadaian, ada beberapa faktor yang memengaruhi pergerakan tersebut mulai dari nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), kebijakan moneter, hingga ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Salah satu faktor yang memengaruhi harga emas adalah pergerakan dolar AS. Di pasar internasional, emas umumnya diperdagangkan menggunakan mata uang tersebut. Karena itu, pelemahan dolar AS sering kali diikuti kenaikan harga emas.

Ketika dolar AS melemah terhadap mata uang lainnya, emas menjadi relatif lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang selain dolar. Kondisi ini dapat meningkatkan permintaan dan mendorong kenaikan harga logam mulia.

Pelemahan dolar AS juga dapat dipengaruhi kondisi ekonomi Amerika Serikat, seperti peningkatan utang pemerintah, defisit anggaran, serta kebijakan suku bunga bank sentral.

Selain itu, inflasi turut menjadi salah satu faktor yang mendorong minat terhadap emas. Ketika daya beli uang mengalami penurunan akibat kenaikan harga barang dan jasa, investor cenderung mencari aset yang dinilai mampu mempertahankan nilai kekayaan dalam jangka panjang.

Faktor lainnya adalah perubahan strategi pengelolaan cadangan devisa sejumlah negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, beberapa bank sentral meningkatkan kepemilikan emas sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Pasokan Terbatas, Permintaan Terus Meningkat

Selain faktor nilai tukar dan kebijakan moneter, harga emas juga dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran. Ketersediaan emas relatif terbatas karena proses penambangan membutuhkan waktu, biaya, serta teknologi yang tidak sedikit.

Berbeda dengan uang kertas yang jumlahnya dapat ditambah melalui kebijakan moneter, produksi emas bergantung pada ketersediaan cadangan alam. Penemuan lokasi tambang baru yang memiliki nilai ekonomis juga membutuhkan proses panjang.