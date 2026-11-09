Begini Cara Mengenali Waktu Kenaikan Harga Emas

Harga emas merangkak naik
JawaPos.com – Harga emas menjadi salah satu instrumen investasi yang pergerakannya menarik perhatian masyarakat. Namun, kenaikan harga logam mulia tersebut tidak bisa dipastikan berdasarkan tanggal atau periode tertentu.
Pergerakan harga emas dipengaruhi berbagai faktor ekonomi global, mulai dari kebijakan suku bunga bank sentral, inflasi, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), hingga kondisi geopolitik dunia.
Dalam kondisi tertentu, emas cenderung mengalami kenaikan ketika ketidakpastian ekonomi meningkat. Situasi tersebut membuat investor mencari instrumen yang dinilai lebih aman untuk melindungi nilai aset atau safe haven.
Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi global relatif stabil dan pasar saham menunjukkan kinerja positif, harga emas berpotensi bergerak mendatar. Bahkan, harganya bisa terkoreksi karena investor mulai mengalihkan dana ke instrumen investasi lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.
Pegadaian melalui artikel Sahabat Pegadaian menjelaskan, tidak ada hari, bulan, maupun tanggal khusus yang dapat menjamin harga emas mengalami kenaikan. Pergerakannya lebih banyak ditentukan oleh dinamika pasar internasional.
Enam Faktor yang Memengaruhi Kenaikan Harga Emas
Dilansir dari website resmi Pegadaian, ada sejumlah faktor fundamental yang dapat mendorong kenaikan harga emas, baik di pasar global maupun domestik.
1. Pelemahan Dolar AS
Harga emas dunia menggunakan dolar AS sebagai mata uang transaksi. Ketika nilai dolar melemah, emas menjadi relatif lebih terjangkau bagi investor yang menggunakan mata uang lain. Kondisi ini dapat meningkatkan permintaan dan mendorong kenaikan harga emas.
2. Peningkatan Inflasi
Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat. Dalam kondisi tersebut, sebagian investor memilih emas sebagai instrumen untuk menjaga nilai kekayaan agar tidak tergerus kenaikan harga barang dan jasa.
3. Penurunan Suku Bunga Acuan
Kebijakan penurunan suku bunga oleh bank sentral, termasuk Federal Reserve (The Fed), juga berpengaruh terhadap harga emas.
Ketika suku bunga turun, imbal hasil instrumen seperti deposito dan obligasi cenderung berkurang. Hal ini membuat emas semakin menarik karena biaya peluang untuk menyimpan aset dalam bentuk logam mulia menjadi lebih rendah.
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