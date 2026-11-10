Saat Harga Emas Turun? Jangan Buru-buru, Investor Perlu Perhatikan Strategi Pembelian

JawaPos.com – Penurunan harga emas setelah mengalami kenaikan dalam periode panjang kerap menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, apakah sebaiknya membeli emas saat harga terkoreksi atau menunggu penurunan lebih lanjut.

Meski terlihat sebagai peluang untuk mendapatkan harga lebih rendah, menentukan titik terendah harga emas bukan perkara mudah. Bahkan, investor berpengalaman sekalipun tidak selalu mampu memperkirakan kapan harga emas mencapai level terendah sebelum kembali meningkat.

Pergerakan harga emas sendiri dipengaruhi sejumlah faktor ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Harga emas dunia menggunakan dolar AS sebagai acuan. Ketika rupiah menguat terhadap dolar AS, harga emas di pasar domestik berpotensi mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat terjadi meskipun harga emas global relatif stabil.

Faktor berikutnya adalah kebijakan suku bunga bank sentral. Ketika bank sentral, seperti Federal Reserve (The Fed), mempertahankan atau menaikkan suku bunga, investor cenderung melirik instrumen lain yang menawarkan imbal hasil bunga, seperti obligasi dan deposito.

Hal ini berkaitan dengan karakteristik emas yang tidak memberikan bunga atau pendapatan rutin. Akibatnya, daya tarik emas dapat berkurang ketika instrumen berbasis bunga menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

Aksi ambil untung atau profit taking juga dapat memicu koreksi harga. Setelah harga emas mencapai rekor tertinggi, sebagian investor biasanya menjual kepemilikannya untuk merealisasikan keuntungan. Peningkatan aktivitas penjualan tersebut dapat menekan harga emas dalam jangka pendek.

Selain itu, meredanya ketegangan geopolitik dan membaiknya kondisi ekonomi global dapat mengurangi minat investor terhadap emas. Ketika ketidakpastian menurun, investor berpeluang mengalihkan dana ke instrumen lain, seperti saham, yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi.

Pertimbangkan Tujuan Investasi Sebelum Membeli Emas