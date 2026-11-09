Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Dimas Choirul, ARM
Senin, 9 November 2026 | 16.07 WIB

Pegadaian Perkuat Industri Bullion untuk Tingkatkan Nilai Tambah Emas

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa). - Image

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa).

JawaPos.com - PT Pegadaian (Persero) memperkuat industri bullion nasional melalui inisiasi pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA). Langkah ini ditujukan untuk mengintegrasikan ekosistem perdagangan emas dari hulu hingga hilir sekaligus meningkatkan nilai tambah emas bagi perekonomian nasional.

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) sekaligus menjabat sebagai Ketua IBMA, Selfie Dewiyanti mengatakan kehadiran IBMA ditargetkan menjadi akselerator utama dalam membangun ekosistem perdagangan dan jasa bullion nasional yang transparan serta berdaya saing global. 

Melalui penguatan wadah ini, seluruh pelaku industri didorong untuk menciptakan pasar bullion Indonesia yang kredibel, kompetitif, dan memenuhi standar internasional. 

Langkah strategis tersebut diproyeksikan mampu membawa Indonesia bertransformasi dari sekadar negara produsen komoditas emas menjadi pusat perdagangan (bullion hub) terkemuka di kawasan regional, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi perluasan investasi, pendalaman pasar keuangan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kehadiran IBMA diharapkan menjadi platform utama bagi seluruh pelaku industri untuk membangun pasar bullion Indonesia yang kredibel, kompetitif, dan berstandar internasional," ujar Selfie dalam peresmian IBMA, dikutip Selasa (12/11).

Pembentukan IBMA sekaligus menandai keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengidentifikasi peluang, menjawab tantangan, dan memperkuat arah kebijakan yang diperlukan dalam membangun rantai nilai emas nasional dari hulu hingga hilir. 

IBMA terdiri atas lintas industry mulai dari hulu hingga hilir di antaranya perusahaan dengan bidang usaha pertambangan emas dan manufaktur serta pengolahan bijih menjadi emas batangan dan perak, perusahaan yang memperdagangkan emas batangan (bullion dealer); perusahaan pembiayaan & lembaga keuangan non-Bank yang memiliki izin di bidang industri bulion dan bank bulion.

Data world gold council menyebutkan produksi emas Indonesia pada tahun 2025 mencapai 104 ton yang menempatkan Indonesia berada pada peringkat 10 di dunia. World gold council juga menyoroti peningkatan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan emas baik dari sisi kepemilikan emas pada ETF Emas global yang memasuki tahun kedua terkuat sepanjang Sejarah maupun pembelian emas batangan dan koin meningkat hingga mencapai level tertinggi dalam 12 tahun terakhir.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Emas Antam di Pegadaian Naik Rp 15 Ribu, Kini Dibanderol Rp 2,599 Juta - Image
Finance

Harga Emas Antam di Pegadaian Naik Rp 15 Ribu, Kini Dibanderol Rp 2,599 Juta

Selasa, 10 November 2026 | 17.33 WIB

Inovasi Keuangan Digital & Strategi Pemasaran Investasi Emas Tring! by Pegadaian Raih 2 Penghargaan - Image
Ekonomi

Inovasi Keuangan Digital & Strategi Pemasaran Investasi Emas Tring! by Pegadaian Raih 2 Penghargaan

Sabtu, 7 November 2026 | 01.47 WIB

Dukung Kreativitas Mahasiswa, Pegadaian Resmikan The Gade Creative Lounge di UIN Cirebon - Image
Pendidikan

Dukung Kreativitas Mahasiswa, Pegadaian Resmikan The Gade Creative Lounge di UIN Cirebon

Kamis, 5 November 2026 | 20.57 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore