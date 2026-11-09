Jangan Generalisasi Petani Sengaja Bakar Lahan untuk Buka Kebun Sawit

JawaPos.com - Publik diminta untuk tidak menggeneralisasi bahwa petani sawit membakar lahan untuk membuka kebun sawit atau melakukan peremajaan kebun. Pengalaman penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran turut membuat petani semakin berhati-hati dalam mengelola perkebunan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Abdul Aziz mengatakan, anggapan bahwa petani sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan sawit tidak bisa digeneralisasi. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah daerah, petani justru semakin takut menggunakan api karena khawatir berhadapan dengan proses hukum.

"Jangan langsung digeneralisasi bahwa petani sengaja membakar lahan untuk membuka sawit. Dari beberapa simpul yang kami lihat, mereka cenderung takut membakar karena sudah banyak orang yang masuk penjara. Mereka tidak ingin mengalami hal serupa," ujar Abdul Aziz dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (9/11).

Abdul Aziz menjelaskan, sebagian petani yang membuka lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga tidak selalu mengandalkan pembakaran. Di sisi lain, persoalan muncul karena keterbatasan kemampuan ekonomi untuk membuka lahan tanpa menggunakan api.

"Kalau masyarakat dilarang membakar, pemerintah harus menyiapkan solusinya. Sewa alat berat bisa mencapai Rp 7 juta sampai Rp 8 juta. Duitnya dari mana? Apakah alatnya disiapkan pemerintah desa atau kecamatan? Sampai sekarang belum ada solusi yang merata," katanya.

Abdul Aziz menyoroti ketentuan Pasal 69 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pengecualian pembakaran lahan untuk kearifan lokal dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, dengan persyaratan tertentu.

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Menurut dia, ketentuan tersebut perlu dipahami dalam konteks tradisi masyarakat yang sejak lama mengenal praktik berladang. Namun, implementasinya membutuhkan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat memahami batasan serta persyaratan yang berlaku. "Dari beberapa simpul yang kita lihat, mereka cenderung takut untuk membakar. Karena sudah banyak orang yang masuk penjara," paparnya.

Di tempat lain, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Setiyono menegaskan bahwa petani sudah sejak lama tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Petani anggota Aspekpir umumnya telah memiliki kebun plasma yang dikelola melalui kemitraan dengan perusahaan. Pembukaan lahan baru bukan lagi menjadi kegiatan utama mereka. Kegiatan peremajaan kebun dilakukan menggunakan alat berat dan mekanisasi.