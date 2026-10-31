UMKM Wajib Tahu! Kebutuhan Dana Darurat yang Ideal untuk Usaha

Ilustrasi menyiapkan dana darurat untuk menjalankan usaha. (Istimewa).
JawaPos.com - Dalam menjalankan usaha, pemasukan tentu tidak selalu stabil dan pengeluaran tak terduga bisa muncul kapan saja. Karena itu, menyiapkan dana darurat sangatlah perlu agar usahamu tetap bisa berjalan ketika terjadi situasi atau kebutuhan di luar rencana.
Namun, berapa dana darurat yang ideal untuk usaha UMKM? Sebagai acuan awal, kamu bisa menyiapkan dana setara dengan pengeluaran operasional selama 3–6 bulan.
Supaya lebih mudah menentukan jumlahnya, yuk, pahami dulu acuan dan faktor yang perlu kamu pertimbangkan berikut ini.
Berapa Dana Darurat yang Ideal untuk Usaha?
Umumnya, dana darurat perlu cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional ketika pemasukan menurun atau usahamu mengalami gangguan.
Namun, setiap usaha tentu memiliki kebutuhan dana darurat yang berbeda-beda. Usaha dengan pemasukan stabil memiliki kebutuhan yang berbeda dengan usaha yang penjualannya naik turun setiap bulan. Sebagai gambaran, berikut acuan dana darurat berdasarkan kondisi usaha.
Sebagai contoh, jika pengeluaran operasional usahamu mencapai Rp3 juta per bulan, kamu perlu menyiapkan dana darurat sebesar Rp9 juta untuk memenuhi kebutuhan selama tiga bulan. Jika ingin menyiapkan cadangan untuk enam bulan, jumlahnya menjadi Rp18 juta.
Lalu, berapa bulan yang sebaiknya kamu pilih? Nah, jika pemasukan usahamu relatif stabil dan risiko gangguan operasionalnya rendah, target tiga bulan bisa menjadi titik awal.
Namun, jika penjualan usahamu sering naik turun atau kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan usaha ketika menghadapi masalah, target enam bulan atau lebih bisa dipertimbangkan.
Perlu diingat, dana darurat bukan pengganti modal kerja untuk kebutuhan sehari-hari. Dana ini sebaiknya disiapkan sebagai cadangan ketika terjadi sesuatu yang tidak direncanakan, misalnya penjualan turun drastis atau peralatan utama rusak.
Faktor yang Memengaruhi Besarnya Dana Darurat Usaha
Mengapa ada usaha yang cukup menyiapkan dana darurat untuk tiga bulan, sementara usaha lain membutuhkan cadangan lebih lama? Jawabannya bergantung pada kondisi masing-masing usaha. Berikut beberapa hal yang bisa kamu pertimbangkan sebelum menetapkan target.
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