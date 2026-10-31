Pahami Ketentuan Cicil Emas Pegadaian agar Investasi Lebih Terukur

JawaPos.com - Investasi emas batangan melalui produk Cicil Emas di Pegadaian termasuk pilihan yang banyak dipertimbangkan untuk mulai mengamankan aset masa depan.
Sebab, layanan ini menawarkan fleksibilitas dan kemudahan untuk memiliki emas 24 karat bersertifikat tanpa harus membeli secara tunai sekaligus.
Namun di balik potensi keuntungannya, terdapat risiko gagal bayar yang bisa membuat aset justru masuk ke daftar lelang sehingga perlu diperhatikan dengan saksama.
Pegadaian memiliki mekanisme tersendiri mengenai proses lelang Cicil Emas tersebut. Mari kenali prosedur, dampak, hingga skema perhitungannya di artikel yang dikutip dari laman Pegadaian berikut.
Mengapa Emas Cicilan Bisa Dilelang oleh Pegadaian?
Pelelangan emas resmi di Pegadaian mempunyai aturan yang cenderung ketat demi menjaga transparansi selama proses berlangsung.
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Sebelum dilelang, emas akan diperiksa, ditaksir, serta diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas internal guna memastikan berat, kadar, dan kualitas fisiknya mempunyai penilaian yang jelas.
Program lelang emas sendiri terbuka untuk umum sehingga dapat diikuti oleh masyarakat luas tanpa adanya persyaratan keanggotaan khusus.
Hanya saja, penyelenggaraannya hingga saat ini masih bersifat offline (tatap muka langsung) di cabang Pegadaian. Biasanya, setiap outlet memiliki agenda pelaksanaan yang berbeda.
Mengingat tingginya potensi risiko kejahatan digital, masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi lelang online Pegadaian yang mungkin beredar di media sosial, situs tidak resmi, atau dari oknum tertentu.
Sebaiknya, konfirmasi langsung ke kantor cabang Pegadaian terdekat atau melalui call center resmi (021-1500-569) demi memperoleh data akurat mengenai jadwal atau lokasi lelang.
Bagaimana Dampak terhadap Uang Muka dan Angsuran Cicil Emas yang Sudah Masuk?
Sebelum memulai kontrak Cicil Emas di Pegadaian, salah satu hal krusial yang sebaiknya dipahami oleh nasabah adalah terkait karakteristik dari akad pembiayaan itu sendiri.
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