Kopdes Merah Putih Mau Buka Klinik, dr. Tirta: Mumet kan, Mau Diapain?

JawaPos.com - Dokter sekaligus influencer, dr. Tirta Mandira Hudhi, menilai rencana pemanfaatan Kopdes Merah Putih sebagai klinik pratama adalah bukti pemerintah bingung dalam mengembangkan program tersebut.

Ia mengatakan, penambahan fasilitas kesehatan memang merupakan niat baik, tetapi ia mempertanyakan alasan pembangunan fasilitas tersebut baru dipikirkan setelah gedung Kopdes Merah Putih telanjur dibangun.

“Nah, ini artinya mencerminkan bahwa sebenarnya kowe mumet to, kan, njenengan-njenengan semua tuh pusing kan, ini Kopdes diapain? Makanya nganti tercetuslah klinik pratama, yo ra?” ucapnya dalam video yang diunggahnya, dikutip Sabtu (31/10).

Menurut dr. Tirta, pemerataan fasilitas kesehatan semestinya direncanakan sejak awal, terutama dengan mengembangkan puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

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Dia juga menyoroti kesan bahwa pemerintah masih mencari model peruntukan bagi gedung Kopdes Merah Putih yang sudah dibangun.

“Jujur, niatnya sih bagus, ya, karena akan memperbanyak fasilitas kesehatan di Indonesia. Cuma, ya kalau kayak gitu caranya kenapa enggak dari awal saja?” kata dr. Tirta.

Ia mempertanyakan pengembangan fasilitas kesehatan di wilayah 3T tidak menjadi prioritas sejak awal, alih-alih menjadikan gedung Kopdes Merah Putih sebagai klinik setelah pembangunan berjalan.

“Dari awal saja sebelum ada program Kopdes, mari kita kembangkan puskesmas dari daerah 3T supaya merata di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Menanggapi rencana pembukaan klinik tersebut, dr. Tirta turut mengusulkan sejumlah alternatif pemanfaatan gedung Kopdes Merah Putih apabila fasilitas yang sudah dibangun tidak digunakan sesuai peruntukan awal.

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