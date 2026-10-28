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Penulis: Djati Waluyo
Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.00 WIB

BEI Bidik Pasar Saham Indonesia Masuk 10 Besar Bursa Saham Dunia pada 2030

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan pasar saham Indonesia dapat masuk dalam jajaran 10 besar pasar terbaik di dunia berdasarkan kapitalisasi dan nilai transaksi pada tahun 2030.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan untuk mencapai hal tersebut BEI akan terus memperkuat kualitas pasar, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor melalui berbagai inisiatif pengembangan pasar modal.

"Bursa Efek Indonesia telah menetapkan cara strategis jangka panjang untuk mewujudkan pasar modal Indonesia yang maju, inklusif, dan berdaya saing global Dengan aspirasi menjadi salah satu dari 10 bursa terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dan nilai transaksi," ujar Jeffrey dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEI secara virtual, Jakarta, Rabu (28/10).

Jeffrey menyebut, untuk mencapai hal tersebut BEI membidik target untuk mencapai kapitalisasi pasar sebesar Rp 30 triliun pada tahun 2030. Selain itu, BEI juga menargetkan rata-rata nilai transaksi harian sebesar Rp 31 triliun dan 1,100 perusahaan tercatat.

"Serta 35 juta investor pasar modal," ucapnya.

Jeffrey menjelaskan, BEI telah menyusun strategic house yang terdiri atas empat pilar bisnis dengan dukungan lima enabler sebagai landasan untuk memperkuat pertumbuhan dan daya saing pasar modal Indonesia.

Strategi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tiga kelompok inisiatif utama, yakni penguatan likuiditas dan akses pasar, perluasan penghimpunan dana (fundraising) dan pembentukan modal, serta pengembangan produk dan infrastruktur baru.

Ketiga inisiatif tersebut diarahkan untuk meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar, memperluas sumber pendanaan bagi perusahaan, serta menghadirkan produk dan layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan pelaku pasar.

"Kami menyadari bahwa pencapaian target jangka panjang tersebut memerlukan tahapan implementasi yang terarah dan berkesinambungan," ujarnya.

Editor: Estu Suryowati
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