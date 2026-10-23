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Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.43 WIB

Sempat Tak Masuk Daftar, Kotabaru Kini Dapat Banpres Rp 10 Miliar dan Kebut Pembuatan Sumur Bor

Kebakaran hutan di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada Oktober 2026. (Dok Dinas Pemadam Kotabaru) - Image

Kebakaran hutan di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada Oktober 2026. (Dok Dinas Pemadam Kotabaru)

JawaPos.com - Kabupaten Kotabaru kini masuk dalam daftar tujuh kabupaten di Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup) pada Jumat (23/10), bantuan tersebut merupakan bagian dari usulan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam informasi alokasi bantuan yang diumumkan pada Kamis, 22 Oktober 2026, Kotabaru tercantum sebagai salah satu daerah yang mendapatkan Rp 10 miliar. Total bantuan untuk tujuh kabupaten tersebut mencapai Rp 80 miliar.

Masuknya Kotabaru dalam daftar penerima bantuan menjadi perkembangan penting di tengah upaya daerah menangani kebakaran hutan yang terus menjadi perhatian. Sebelumnya, Kotabaru tidak tercantum dalam daftar penerima langsung Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp100 miliar untuk penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

Dukungan anggaran dari pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, termasuk menunjang kebutuhan operasional petugas, relawan pemadam kebakaran, serta pengadaan peralatan penanganan bencana.

Editor: Diar Candra
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