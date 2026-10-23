Harga Emas Dunia Berpotensi Anjlok di Bawah USD 4.000, Emas Indonesia Ikut Turun?

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa)
JawaPos.com - Panasnya gejolak geopolitik global di Eropa Timur dan Timur Tengah berdampak pada harga emas dunia, yang diperkirakan akan terus terkoreksi hingga di bawah USD 4.000 per troy ons.
Kondisi ini bisa berdampak pada harga emas di Indonesia, yang berpotensi ikut turun seiring anjloknya harga emas global.
Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan konflik yang terjadi di Eropa Timur dan Timur Tengah membuat harga minyak dunia menguat cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi ini membuat harga emas global terus tertekan, dan investor bisa beralih instrumen investasi.
“Dalam hitungan minggu ini sampai Sabtu, ada kemungkinan besar harga emas dunia masih akan terus terkoreksi. Ada kemungkinan besar di bawah USD 4.000, di USD 3.976,” ujar Ibrahim kepada JawaPos.com, Jumat (23/10).
Ibrahim mengatakan, jika harga emas dunia turun ke level tersebut, harga logam mulia di dalam negeri juga berpotensi ikut melemah.
“Kalau harga emas dunia di 3.976 berarti logam mulia itu juga kemungkinan besar turun. Dalam perdagangan besok dari Sabtu pagi bisa saja logam mulia itu akan turun Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per gramnya,” ujarnya.
Melonjaknya harga minyak dunia dan tingginya imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS juga menjadi faktor yang menekan harga emas.
Kenaikan harga minyak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari gangguan produksi di Libya hingga meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan kelompok Houthi di Yaman.
“Ini banyak sekali permasalahan, terutama adanya sabotase di Libya. Sehingga produksi minyak di sana terganggu. Libya merupakan salah satu penghasil minyak Brent terbaik,” ucapnya.
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