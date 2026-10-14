Harga Emas Antam Stagnan di Rp 2,6 Juta per Gram, Cek Daftarnya

JawaPos.com - Harga emas Antam pada laman emas Antam tidak mengalami perubahan pada perdagangan Rabu (14/10). Harga emas Antam tercatat sebesar Rp 2.613.000 per gram, sama dengan harga pada perdagangan Selasa (13/10).

Mengutip laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol Rp 1.258.000. Sementara itu, emas ukuran 2 gram dijual seharga Rp 5.165.000.

Untuk ukuran 5 gram, harga emas Antam tercatat Rp 12.835.000. Adapun emas ukuran 10 gram dibanderol Rp 25.614.000.

Sementara itu, harga emas Antam ukuran 25 gram mencapai Rp 63.907.000. Kemudian, emas ukuran 50 gram dijual seharga Rp 127.733.000 dan ukuran 100 gram dibanderol Rp 255.387.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.319.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.516.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.539.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.373.000.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.